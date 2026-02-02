«Мадридский клуб» попросил ЕС применить антипринуждающий инструмент к США

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывшие лидеры стран, входящие в некоммерческую организацию «Мадридский клуб», призвали Еврокомиссию применить антипринуждающий инструмент (ACI) против США, сообщает ТАСС.

В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен подчеркивается: «Целостность европейского правопорядка зависит от гарантии того, что правила ЕС выполняются без какого-либо внешнего вмешательства. Мощный европейский антипринуждающий инструмент разработан именно для таких ситуаций. Задержка с его использованием ведет к дальнейшим посягательствам».

В числе подписавшихся под обращением оказались такие политики, как бывший премьер-министр Нидерландов Ян Балкененде и экс-глава французского правительства Доминик де Вильпен. Британская газета Financial Times приводит текст обращения.

Члены «Мадридского клуба» выражают обеспокоенность возможными мерами со стороны Вашингтона. По их мнению, США могут ввести новые тарифы против ЕС, особенно на фоне критики из-за закона Евросоюза о цифровых рынках (DMA).

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры согласовали стратегию реагирования на возможное давление со стороны Дональда Трампа. Дональд Трамп объявил о вводе 10-процентных пошлин на товары из восьми стран НАТО до достижения договоренностей о покупке Гренландии. В Европе обсуждается применение нового торгового инструмента для ограничения доступа компаний из США к рынку Евросоюза.