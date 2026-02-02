Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
В Петербурге муж застрелил жену и покончил с собой
В результате семейной ссоры мужчина застрелил супругу из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
В Петербурге вечером первого февраля произошла трагедия: мужчина застрелил свою супругу из охотничьего ружья, а затем покончил с собой, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу, инцидент произошел в квартире на улице Дмитрия Устинова.
Полученное женщиной огнестрельное ранение оказалось смертельным – она скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, квалифицируя произошедшее как убийство. Ведется расследование всех обстоятельств трагедии.
