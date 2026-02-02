В Петербурге муж застрелил жену и покончил с собой

Tекст: Ольга Иванова

В Петербурге вечером первого февраля произошла трагедия: мужчина застрелил свою супругу из охотничьего ружья, а затем покончил с собой, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу, инцидент произошел в квартире на улице Дмитрия Устинова.

Полученное женщиной огнестрельное ранение оказалось смертельным – она скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, квалифицируя произошедшее как убийство. Ведется расследование всех обстоятельств трагедии.

