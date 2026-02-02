Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?0 комментариев
На Кубани под суд отдали истязавшего детей шокером мужчину
Житель Отрадненского района Краснодарского края предстанет перед судом за систематических истязания собственных несовершеннолетних детей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчина полностью признал вину, следствие установило, что с сентября 2023 года по октябрь 2025 года злоумышленник применял к детям жестокие методы воспитания, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина использовал против 10-летней дочери и восьмилетнего сына металлическую палку и электрошокер. Чтобы скрыть следы побоев, отец запрещал школьникам посещать учебное заведение. Ранее мать детей скончалась от последствий коронавирусной инфекции.
Подозреваемому 32 года. Дети изъяты из семьи и переданы под опеку, а материалы дела направлены в суд.
В 2023 году на Кубани женщина-водитель пересадила детей из салона автомобиля в прицеп с собаками за плохое поведение.
В 2021 году житель Омска наказывал пасынка, заставляя его часами стоять на коленях на гречке.