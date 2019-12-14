Ребенку в колени вросла гречка из-за жестоких наказаний отчима

В Омске отчим заставлял пасынка по девять часов стоять на коленях на гречке. Поводом для истязаний становился несвоевременный, по мнению мужчины, приход ребенка из школы.

После очередного наказания мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию, передает РЕН ТВ.

В результате ребенку понадобилась операция по удалению вросшей в кожу гречки.

«Данная операция проходила под наркозом. То есть снимались участки кожи на коленях», – сообщается в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, выяснилось, что мальчик долгое время голодал – у него выявили сильную белково-энергетическую недостаточность.

Издевательства отчим снимать на камеру. На его ноутбуке было обнаружено множество видео с наказаниями ребенка, хотя сам мужчина уверяет, что вышел из себя лишь однажды.

На кадрах видно, как он избивает руками и ногами стоящего на коленях на гречке ребенка, не обращая внимания на плач, а также угрожает ему причинить еще большую физическую боль.

Отмечается, что 27-летняя мама мальчика была в курсе издевательств, но предпочитала не вмешиваться в происходящее.

В отношении матери и отчима ребенка возбудили уголовное дело.

Ранее по факту истязаний приемных детей возбудили дело в Москве.

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