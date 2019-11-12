По факту истязаний приемных детей возбудили дело в Москве

Следователи в рамках уголовного дела о халатности начали проверку действий органов опеки в отношении приемной семьи, где был установлен факт истязания опекуном троих приемных детей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность») с целью всесторонней правовой оценки действий сотрудников органов опеки и попечительства, в должностные полномочия которых входит исследование условий жизни взятых под опеку детей», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно об аресте 61-летней женщины и ее сожителя, которых уличили в том, что трое опекаемых в семье детей «не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию».

По сообщению Первого канала, об издевательствах над детьми стало известно от старшей дочери, достигшей совершеннолетия.

Она также опубликовала видео, на которых запечатлено избиение детей приемной матерью. На кадрах видно, как женщина бьет мальчика стеклянной бутылкой – тот плачет, кричит и умоляет прекратить. Затем в ход идут кулаки.

Ребенка избивают за «воровство» – в описании к видео в соцсетях указывается, что мальчик взял конфеты со стола.

Отмечается, что девушке, опубликовавшей видео, удалось сбежать из приемной семьи.

«Дети подвержены регулярным избиениям, их избивают аккуратно, чтобы следов побоев много не было. На них постоянно орут, унижают и ежедневно и систематично в них уничтожают личность, отчасти для того, чтобы по достижении ими 18 лет заполучить от них квартиры, которые им полагаются от государства», – сообщила она.

Кроме того, приемная мать ежемесячно получает за детей крупные выплаты – больше 100 тыс. рублей. Деньги, как сообщается, тратятся родителями на игры в соцсетях и алкоголь.

«К сожалению, скажу вам, что избиения часто происходят гораздо более жестоко. У этих детей уже испорчена психика и нанесены очень серьезные психологические травмы. Мать после употребления спиртного кухонным ножом порезала руку этому же мальчику», – добавила девушка.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что договор опеки с семьей расторгнут, с детьми в данный момент работают психологи.

«Конечно, необходимо задаться вопросом, почему только после того, как журналисты узнали о беде, а не органы соцзащиты, органы опеки и попечительства, только после этого защита прав детей стала разрешаться», – добавила она.

Отмечается, что приемные родители находятся в СИЗО, в отношении них заведено уголовное дело по статье «Истязание», они могут попасть в тюрьму на три года.

Ранее жительница города Елизово на Камчатке избила трехлетнего мальчика за просьбу покормить его. До этого супруги получили реальные сроки за избиение детей в Омской области.