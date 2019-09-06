Супруги получили реальные сроки за избиение детей в Омской области

Суд в Омской области приговорил жену и мужа к 5,5 и 9,5 годам колонии соответственно за избиение детей, сообщили в СК.

По данным следствия, супруги, проживающие в одной из деревень Москаленского района Омской области, неоднократно били своих сыновей четырех и пяти лет, передает «Интерфакс».

Супругам инкриминировали сразу четыре статьи УК также было возбуждено уголовное дело о халатности работников органов опеки и попечительства и также сотрудников полиции, которые не пресекли преступления в отношении малолетних.

В январе в Барнауле расследовалось уголовное дело об избиении и издевательствах над детьми от двух до шести лет в частном детском саду.

Ранее была задержана уроженка Узбекистана, работавшая няней в Москве и подозревавшаяся в убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры.

Напомним, в марте в СК сообщили, что в Москве расследуется уголовное дело в отношении женщины, избивавшей детей-двойняшек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД