На избивавшую двойняшек в Москве няню завели дело

В Москве расследуется уголовное дело в отношении женщины, избивавшей детей-двойняшек, сообщает столичное следственное управление СК.

«По данным следствия, 47-летняя женщина в период времени с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года, замещая должность няни-гувернантки на основании трудового договора для двух малолетних детей в семье, проживающей на северо-западе Москвы, неоднократно и систематически в течении указанного времени наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Избиения детей вскрылись благодаря видеокамере, установленной в комнате двойняшек, отмечают следователи. Женщина попыталась скрыться, покинув территорию Московской области, но 28 марта была задержана. Сообщается, что в ближайшее время она будет доставлена в одно из подразделений ведомства, где с ней проведут необходимые следственные действия.

В январе в Барнауле расследовалось уголовное дело об избиении и издевательствах над детьми от двух до шести лет в частном детском саду.

Ранее была задержана уроженка Узбекистана, работавшая няней в Москве и подозревавшаяся в убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры.