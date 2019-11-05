Издевательства жительницы Камчатки над голодным ребенком попали на видео

Жительница города Елизово на Камчатке избила трехлетнего мальчика за просьбу покормить его.

На кадрах видно, как женщина сидит за столом и ругает стоящего рядом голодного ребенка. Потом она дает ему блин, но позже заставляет выплюнуть все обратно, после чего наносит несколько ударов за плач и крики.

По информации ИА «Кам 24», видео было снято весной-летом 2019 года. В это время ребенок находился в квартире у официального опекуна – своего дяди, жителя города Елизово, так как его мать была лишена родительских прав в 2017 году. Сейчас мужчина является фигурантом уголовных дел за избиение ребенка и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Материалы в отношении женщины поступили в полицию из следственного комитета. Они сейчас находятся в елизовском отделе МВД России. Доследственная проверка, которая позволит квалифицировать действия женщины, продлена до 30 дней. Она завершится во второй половине ноября», – сообщил официальный представитель камчатского управления полиции Алла Иванова, уточнив, что мальчик в настоящее время находится во временной семье.

Ранее сообщалось, что мать из Ульяновской области заподозрили в жестоком обращении с 12 приемными детьми.