Мать из Ульяновской области заподозрили в жестоком обращении с 12 приемными детьми

Прокуратура города Димитровград в Ульяновской области начала проверку жалоб от 12 детей на приемных родителей, об этом сообщил заместитель прокурора города Дмитрий Фомичев.

«12 детей школьного и подросткового возраста из одной приемной семьи, проживающей в Димитровграде, отдыхали в детском лагере. Воспитатель насторожилась, в частности, тем, что ребята не употребляют в пищу некоторые продукты. Она сделала выводы, что опекуны ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и обратилась в контролирующие органы», – пояснил Фомичев «Интерфаксу».

Жалоба поступила от воспитателя детского оздоровительного лагеря «Звездочка», уточняется в сообщении на сайте прокуратуры Ульяновской области.

Депутат гордумы Димитровграда Алексей Трифонов заявил во «ВКонтакте» со ссылкой на детей, что приемная мать «не пытается заботиться об их благополучии».

«Девочек стригут налысо, чтобы не покупать шампуни от вшей. У одной из девочек плохое зрение – она неоднократно просила приемную мать купить очки, на что получала отказ в грубой форме. Питание у детей очень скудное – каши на воде , крупы, макароны, супы на обычной соленой воде, при этом сама мать-опекун питается ни в чем себе не отказывая, запрещая детям брать пищу с ее стола», – сообщил депутат.

Он отметил, что дети в доме «выполняют роль обслуживающего персонала».

«За малейшие проступки их могут подвергать жестким телесным наказаниям – например, могут избить палкой за то, что случайно ногой задел диван или не стряхнул при входе в дом песок с подошвы», – отметил Трифонов.

При этом мать всегда тщательно готовилась к проверкам органов опеки: на столе появлялись фрукты, котлеты, в руках появлялись телефоны, добавил он.

«Детей, которые пытались рассказать правду, опекун впоследствии избивала и/или отправляла в психиатрические заведения в Старую Майну или в Ульяновскую больницу им. Карамзина. Дети боятся из-за этого кому-либо что говорить», – заключил парламентарий.

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