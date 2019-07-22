В Краснодарском крае 10-летнего мальчика посадили на цепь и заперли в сарае

Жителя Краснодарского края подозревают в том, что он посадил своего сына на цепь и закрыл в сарае, сообщает Следственный комитет России.

«По версии следствия, днем 18 июля фигурант отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа», – сообщается на сайте ведомства.

Мужчина уехал вместе с четырехлетним сыном и беременной женой в перинатальный центр Краснодара, так как у женщины начались роды. Мальчик освободился и выбрался из сарая, вечером он отправился в магазин. Работники магазина вызвали правоохранителей.

Сейчас потерпевший находится в реабилитационном центре. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с детским омбудсменом в Краснодарском крае и следит за этой ситуацией, сообщили в пресс-службе Кузнецовой, передает РИА «Новости».

«Официальные запросы с просьбой проверить информацию и принять необходимые процессуальные меры направлены в Белореченский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, а также в адрес заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам», – пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

Родители мальчика официально в разводе, в 2016 году суд решил оставить его с отцом, добавили в аппарате уполномоченного. Отмечается, что семья не состоит на учете как неблагополучная.

«После происшествия ребенок был помещен в детское отделение городской больницы, осмотрен врачами, которые не выявили видимых телесных повреждений. Информация о случившемся оперативно доведена до сведения мамы мальчика, по ее заявлению ребенок помещен в социально-реабилитационный центр, где с ним работают психологи и иные специалисты, оказывается помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой», – заключили в пресс-службе Кузнецовой.