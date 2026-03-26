Кулеба заявил о вероятной победе Зеленского на выборах президента Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Владимир Зеленский станет следующим президентом Украины, несмотря на снижение уровня доверия к нему.
Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский станет следующим президентом. «Я так думаю», – заявил он.
По словам Кулебы, действующий глава киевского режима сохранит свой пост даже вопреки невысокому доверию среди граждан, передает РИА «Новости».
В феврале компания Ipsos провела социологический опрос среди украинцев, чтобы выяснить, каким политикам они доверяют больше всего. По результатам исследования Зеленский не вошел в тройку лидеров по популярности, уступив Валерию Залужному, Александру Усику и Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов в России). Зеленский занял четвертое место.
Ранее Reuters сообщило о сохранении уверенности Владимира Зеленского в победе на возможных выборах на Украине.
Американская газета Washington Post в конце 2025 года допустила возможность прихода к власти в Украине бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного среди прочих потенциальных кандидатов,
Зеленский заявил, что президентские выборы состоятся только после завершения войны, а перемирия для этого недостаточно.