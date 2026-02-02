Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Суд приговорил экс-министра юстиции Китая к пожизненному сроку за коррупцию
Бывшего министра юстиции Китая приговорили к пожизненному заключению за взятки
Бывший министр юстиции КНР Тан Ицзюнь получил пожизненное заключение за получение взяток на сумму почти 20 млн долларов.
Бывший министр юстиции Китая Тан Ицзюнь приговорен к пожизненному заключению за взяточничество, сообщает РИА «Новости».
Решение вынес Народный суд средней ступени города Сямэнь в провинции Фуцзянь. Также суд лишил Тан Ицзюня всех политических прав пожизненно и полностью конфисковал его имущество.
В заявлении суда говорится: «Народный суд средней ступени города Сямэнь провинции Фуцзянь 2 февраля 2026 года огласил приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая провинции Цзянси Тан Ицзюня, который был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество и пожизненному лишению всех политических прав».
Суд установил, что с 2006 по 2022 год Тан Ицзюнь, занимая посты губернатора провинции Ляонин и министра юстиции, использовал свое положение для лоббирования интересов третьих лиц и компаний. За содействие в размещении акций, выкупе земельных участков и выдаче кредитов, он получил взятки на сумму более 137 млн юаней, что составляет примерно 19,7 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр по чрезвычайным ситуациям КНР оказался подозреваемым в коррупции.
Бывший руководитель крупной энергетической компании в Китае Чжэн Цзяньхуа получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой из-за хищения и взяточничества.
Между тем эксперты оценили шпионский скандал, связанный с «правой рукой» Си Цзиньпина.