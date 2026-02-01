Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Эпштейном

Tекст: Ольга Иванова

Директор модельного агентства Shtorm models в Краснодаре Дана Борисенко опровергла какую-либо связь с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что ее агентство «никаким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом», а также заявила: «Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки».

Информация о возможной связи краснодарского агентства с Эпштейном ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что якобы в феврале 2018 года неизвестный отправитель направил Эпштейну ссылку на портфолио модели по имени Раиса. В соцсетях также сообщается, что Shtorm models участвовало в организации церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Борисенко объяснила, что агентство действительно работало на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но тогда привлекали и другие модельные агентства. Она добавила, что фамилия упоминаемой модели нигде не указана, а информация о ее личности остается неясной. По словам директора, агентство сотрудничало с моделью по имени Раиса только в начале своей деятельности, и любой мог скопировать ссылку на портфолио с сайта агентства и отправить ее кому угодно.

Дана Борисенко заявила о намерении судиться с теми, кто распространил и скопировал подобную информацию.

Министерство юстиции США опубликовало новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В этих материалах, в частности, присутствуют обвинения в адрес президента США Дональда Трампа, которые Министерство юстиции США назвало «ложными».

В документах также раскрыта переписка Илона Маска с Джеффри Эпштейном о «самой безумной вечеринке».



