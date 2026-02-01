В Кабуле при взрыве газового баллона погибли восемь человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет афганское агентство AVA-press, среди жертв оказались семеро детей и одна женщина, все они были членами одной семьи, которая недавно вернулась на родину с Пакистана и только начала обустраиваться в новом доме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что взрыв прогремел в районе Кала-е Фатулла седьмого муниципального округа Кабула. Очевидцы рассказали, что ударной волной полностью уничтожило дом, где проживали пострадавшие. Шесть человек получили тяжелые травмы, их срочно доставили в городские медицинские учреждения, при этом состояние некоторых врачи оценивают как критическое.

Зимой большинство жителей Афганистана вынуждены обогревать дома с помощью газовых баллонов, подключаемых кустарным способом к горелкам. Помимо этого, широко используются радиаторы на солярке и керосине, что ежегодно становится причиной многочисленных трагических происшествий в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что пожар, вспыхнувший поздно ночью в ночном клубе Арпоры на юго-западе Индии, унес жизни не менее 23 человек, по одной из версий причиной стал взрыв газового баллона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре в Гонконге достигло 94 человек.