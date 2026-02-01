Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
Под Калининградом замерзший паром отрезал путь жителям Балтийской косы
Паромная переправа под Калининградом замерзла, отрезав путь жителям Балтийской косы, где проживает около 200 человек, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Глава региона в своем Telegram-канале отметил: «Из-за непогоды есть сложности с паромом с Балтийской косы до Балтийска. Всё вижу. На связи с МЧС, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер».
По его словам, администрация работает индивидуально с каждым, кто не смог уехать, обеспечивая проживание, питание и комфорт. Ближайший к переправе хостел «Водолаз» в Балтийске готов принять людей бесплатно.
На Балтийской косе есть все необходимое: магазины обеспечены продуктами, работает пекарня, есть отопление и электричество, а также бригада врачей от Балтийской больницы. Детский сад функционирует в обычном режиме, а школьники временно переведены на дистанционное обучение. Ситуация находится под личным контролем губернатора.
Администрация Балтийска уточняет, что толщина льда в районе переправы превышает 25 сантиметров, из-за чего транспортное сообщение затруднено. Специалисты на месте оценивают возможные способы восстановления сообщения, при этом на косе имеется необходимый запас продуктов и топлива, а электроснабжение не нарушено.
По данным Гидрометцентра Калининградской области, в регионе установились сильные морозы: днем температура воздуха опускается до -12...-15 °C, ночью ожидается до -18...-23 °C.
