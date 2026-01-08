Водитель Брежнева рассказал о поездках генсека за рулем

Водитель Тупицын рассказал, как Брежнев иногда водил машину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев иногда лично управлял автомобилем, рассказал его бывший водитель Владимир Тупицын в интервью ТАСС. Тупицын, ветеран Гаража особого назначения и отставной подполковник ФСО, отметил, что генсек чаще всего ездил на темно-голубом Lincoln Continental, который ему подарил экс-президент США Ричард Никсон в 1973 году. «Леонид Ильич иногда сам садился за руль, а я находился рядом», – поделился воспоминаниями Тупицын, добавив, что иногда с ними выезжал и начальник охраны Александр Рябенко.

По словам Тупицына, Брежнев сам садился за руль не только по личной инициативе, но и, например, отправляясь на охоту до Завидово. Перед кортежем ехали сотрудники 10-го ГАИ, за ними следовал 5-й отдел, которые немного стесняли поток к обочине, но полностью движение не перекрывали. Водитель подтвердил, что описанный в книге Ларисы Васильевой «Кремлевские жены» случай, когда Брежнев обогнал ее на Ленинградском проспекте за рулем Mercedes, вполне мог быть правдой.

Также Тупицын рассказал о предпочтениях генсека в автомобилях: Брежнев отдавал предпочтение Lincoln и Cadillac, в отличие от ЗИЛов, за руль которых не садился. Водитель вспомнил, как однажды по распоряжению личного телохранителя генсека Владимира Медведева готовил Rolls-Royce к поездке до Можайска – тогда Брежнев предпочел остаться пассажиром.

Тупицын подчеркнул, что у генсека была охрана, милиция сопровождала кортеж и передавала информацию по рации, движение перекрывали только локально, без полной остановки транспорта на маршруте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобиль Mercedes 450 SLC, подаренный Леониду Брежневу в 1973 году, выставлен на торги за 28 млн рублей. До этого в Германии на аукционе уже продали другой Mercedes, принадлежавший Брежневу, за 103,6 тыс. евро.