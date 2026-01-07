Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.0 комментариев
Вулин заявил о сохранении военного нейтралитета Сербии навсегда
Вулин подчеркнул невозможность пересмотра нейтралитета Сербии отдельными политиками
Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета на уровне стратегии национальной обороны, подчеркнув важность решения на парламентском и национальном уровне, заявил экс-министр обороны Александр Вулин.
Бывший вице-премьер Сербии и экс-министр обороны страны Александр Вулин заявил в интервью ТАСС, что военный нейтралитет является неизменным политическим выбором Сербии.
По его словам, этот статус закреплен в Стратегии национальной обороны и не может быть пересмотрен решением отдельных политиков.
Вулин отметил: «В Стратегии национальной обороны четко указано, что Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации. Следовательно, военный нейтралитет остается постоянным политическим выбором Сербии. Чтобы это изменилось, должно измениться очень многое».
Экс-министр подчеркнул, что любые изменения в политике нейтралитета возможны только при согласии парламента и широкой поддержки общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что санкции США против сербской нефтяной компании NIS являются целенаправленной атакой на Сербию.
Власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее попадание на Украину.
Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в 2026 году в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.