Вулин: Санкции США против NIS являются атакой на Сербию
Санкции США против сербской нефтяной компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») являются осознанной атакой Вашингтона на Сербию и не могут рассматриваться как результат действий России, заявил бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета государственной компании «Сербиягаз» Александр Вулин.
По словам Вулина, санкции – это не ошибка России, и даже не ошибка США, а их осознанное намерение, передает ТАСС. «Это атака Америки на Сербию», – заявил он.
Вулин подчеркнул, что рестрикции, введенные против NIS, направлены не на Москву, а непосредственно против экономики и энергетической безопасности Сербии. По его мнению, США стремятся заставить Белград вступить в конфликт с Россией, сделав сербов «грабителями российского имущества», чего Сербия делать не должна.
По мнению политика, последствия американских ограничений могут быть значительными и распространиться на все сферы экономики. Он отметил риск разрушения платежного оборота и банковского сектора, подчеркнув, что речь идет не только о NIS, а о будущем страны в целом.
Вулин отдельно выделил принципиальную позицию Белграда, согласно которой любые решения должны приниматься исключительно с согласия России. Он указал, что идея Вашингтона – ослабить отношения между Сербией и ее историческим союзником, а оставшись только с западными партнерами, Сербия не сможет сохранять нынешний суверенитет и независимость.
В декабре сербский президент Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко по вопросу новых санкций США в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).