Вучич обсудил с послом России защиту NIS от санкций США

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы Вучич сделал акцент на энергобезопасности страны и последствиях ограничительных мер, передает РИА «Новости». Президент напомнил о приверженности Сербии диалогу и подчеркнул важность сотрудничества с иностранными партнерами ради благополучия граждан.

«Содержательный разговор с послом РФ с фокусом на энергобезопасность Сербии. Мы особо обсудили последствия санкций США и возможные решения. Я напомнил, что Сербия привержена диалогу и конструктивному сотрудничеству со всеми нашими партнерами в интересах граждан с целью обеспечения энергетической надежности. В соответствии с этим я сказал, что Сербия сможет защитить свои жизненно важные национальные и государственные интересы», – заявил сербский лидер.

