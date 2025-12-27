Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Вучич обсудил с послом России защиту NIS от санкций США
Сербский президент Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко по вопросу новых санкций США в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
В ходе беседы Вучич сделал акцент на энергобезопасности страны и последствиях ограничительных мер, передает РИА «Новости». Президент напомнил о приверженности Сербии диалогу и подчеркнул важность сотрудничества с иностранными партнерами ради благополучия граждан.
«Содержательный разговор с послом РФ с фокусом на энергобезопасность Сербии. Мы особо обсудили последствия санкций США и возможные решения. Я напомнил, что Сербия привержена диалогу и конструктивному сотрудничеству со всеми нашими партнерами в интересах граждан с целью обеспечения энергетической надежности. В соответствии с этим я сказал, что Сербия сможет защитить свои жизненно важные национальные и государственные интересы», – заявил сербский лидер.
Газета ВЗГЛЯД писала, что нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию.