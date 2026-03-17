Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Петербуржцев предупредили о возможном отключении мобильного интернета
В Петербурге возможно временное прекращение работы мобильного интернета ради обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по информатизации и связи.
В городе вероятны перебои со связью для обеспечения безопасности, указал комитет, передает РИА «Новости».
Специалисты посоветовали пользователям в случае исчезновения сигнала переключаться на бесплатную городскую сеть SPB_FREE. Для подключения к ней необходимо пройти обязательную авторизацию, указав действующий номер телефона.
В январе власти Петербурга в январе предупреждали горожан о возможных перебоях с мобильным интернетом. Причиной ограничений связи в регионе ранее становилась угроза появления беспилотных летательных аппаратов.