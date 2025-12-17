Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Путин сообщил о планах решить задачу расширения буферной зоны безопасности
Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос увеличения буферной зоны безопасности останется одной из ключевых задач, которую российские власти намерены реализовать поэтапно.
Россия намерена последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос остро стоит на повестке и войдет в число ключевых направлений работы российских военных ведомств в ближайшее время. По словам Путина, «задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться».
Таким образом, власти России дают понять, что считают вопросы укрепления безопасности страны приоритетом и не допустят угроз вблизи российских границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, будут выполнены.
Глава государства назвал 2025 год важным для решения задач, стоящих перед СВО.