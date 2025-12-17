Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Корниенко возглавил партию Зеленского после отставки Шуляк
Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко выбран новым председателем партии «Слуга народа» на съезде.
Решение назначить Александра Корниенко новым руководителем правящей на Украине партии было принято в ходе партийного съезда в среду. Причиной стал завершившийся срок полномочий предыдущего лидера партии Елены Шуляк, передает ТАСС.
Корниенко ранее исполнял обязанности первого заместителя председателя Верховной рады, занимая ключевые позиции в руководстве парламента. Новое руководство должно определить дальнейшую стратегию развития партии «Слуга народа» в условиях продолжающегося политического кризиса на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить обвинения ряду депутатов от партии «Слуга народа».
Также в партии «Слуга народа» заявили, что офис Зеленского недавно потребовал от СБУ возбудить уголовное дело против Давида Арахамии. Глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), по данным источников, не стал действовать активно по этому требованию.
А месяц назад депутаты «Слуги народа» призвали к срочным переговорам о создании коалиционного правительства.