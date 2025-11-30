По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.0 комментариев
Депутат Рады сообщил о готовящихся обвинениях депутатам партии Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, НАБУ собирается выдвинуть обвинения ряду парламентариев из фракции Владимира Зеленского «Слуга народа», передает РИА «Новости».
В своем Telegram-канале Дубинский написал: «Могу подтвердить информацию о том, что в ближайшее время ряд народных депутатов «Слуги народа» получат подозрения НАБУ. Количество счастливчиков мне не известно, но известен предмет расследования: легализация доходов, полученных незаконным путем, предложение и получение неправомерной выгоды. Один из элементов расследования – ежемесячные выплаты так называемых «бензиновых денег», компенсации поездок на заседания Рады из черной кассы Миндича».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента. NYP сообщила, что Ермак намерен уйти на передовую. Так называемое параллельное правительство Ермака на Украине сравнили с мафией.