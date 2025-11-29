Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.9 комментариев
Параллельное правительство Ермака сравнили с мафией
Corriere della Sera: «Правительство» Ермака походит на криминальную систему
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак руководил параллельным правительством Украины, это теневое правительство напоминало криминальную систему, сообщает газета Corriere della Sera.
Издание Corriere della Sera сообщило, что Андрей Ермак руководил теневым параллельным правительством Украины, которое, по мнению украинских судебных источников, напоминало криминальную структуру, передает ТАСС.
По данным газеты, Владимир Зеленский не принимал решений без согласования с Ермаком, а системообразующим звеном структуры был бизнесмен Тимур Миндич.
Corriere della Sera отмечает, что благодаря деятельности этой группы, в среднем клан получил прибыль в 86 млн евро на поставках газа и электроэнергии в период, когда половина страны оставалась без света. Миндича называют олигархом, который смог покинуть страну сразу после предупреждения о начале антикоррупционного расследования.
По данным издания, Ермак, возглавлявший офис Зеленского, обладал значительной властью – он устранял конкурентов своего окружения, включая министра Михаила Федорова, министра Дмитрия Кулебу и генерала Валерия Залужного. Все они были либо смещены, либо удалены от переговорного процесса. Издание подчеркивает, что Ермак «держал все досье в своих руках», и задается вопросом о будущем Украины после его увольнения.
Ранее испанская газета Pais сообщила, что влияние Андрея Ермака стало причиной разногласий среди западных дипломатов и правительств на фоне конфликта на Украине.
НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве. После обысков Андрей Ермак подал в отставку с поста главы офиса Зеленского.
На Украине вспомнили о заявлении Владимира Зеленского уйти с должности вместе с Ермаком.
Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Владимире Зеленском.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал дестабилизирует ситуацию на Украине, а последствия будут крайне негативны.