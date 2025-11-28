Песков об обысках у Ермака: Коррупционный скандал «шатает» Украину

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, коррупционный скандал, разгорающийся на Украине, подрывает политическую систему страны и может привести к серьезным негативным последствиям, передает РИА «Новости».

Скандал шатает во все стороны политическую систему Украины, отметил Песков, комментируя обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Песков добавил, что последствия сложившейся ситуации будут крайне негативными, однако оценить их масштабы сейчас не берется никто.

Ранее The New York Times сообщила, что расследование антикоррупционных органов на Украине может осложнить положение Андрея Ермака и помешать мирным переговорам при посредничестве США.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента.

В ноябре 2025 года в партии Владимира Зеленского призывали к отставке Ермака на фоне коррупционного скандала.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит возглавлять офис президента.

