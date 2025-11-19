В партии Зеленского выступили за отставку Ермака

Депутат Рады Вениславский: В «Слуге народа» много разговоров об отставке Ермака

Tекст: Антон Антонов

«Я не требовал отставки Андрея Ермака, но я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в офисе [Зеленского]: будь то [Зеленский] или это было совместное принятие решений», – приводит слова Вениславского ТАСС.

Он подчеркнул, что внутри фракции уже активно обсуждается необходимость отставки главы офиса президента, однако окончательное решение остается за Зеленским.

Член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что часть депутатов от «Слуги народа» поставила Зеленскому ультиматум: либо Ермак покинет свой пост, либо депутаты покинут фракцию, передает РИА «Новости»

Депутат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский также заявил, что в ближайшие дни возможны заявления о выходе определенных депутатов из фракции.

Депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк добавил, что в Верховной раде пока не нашлось ни одного депутата, поддержавшего Ермака открыто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование по коррупционной схеме в компании «Энергоатом». Фигурантом дела стал близкий друг Зеленского Тимур Миндич. Сообщается, что под угрозой оказался секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который продлил командировку за рубеж в условиях разгорающегося скандала. Ермака и правительство требуют отправить в отставку.