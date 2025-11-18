Пушков: Спрятавшийся в Турции Умеров знает, что делает

Tекст: Антон Антонов

«Экс-министр обороны Турции, глава СНБО Рустем Умеров спрятался в Турции, когда в Киеве разразился коррупционный скандал с участием близкого партнера Зеленского Миндича, тоже сразу же убежавшего в Израиль. Сообщают, что Умеров уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении», – заявил Пушков в Telegram.

По его мнению, «Умеров знает, что делает». Пушков подчеркнул, что расследование на данный момент касается 100 млн долларов, украденных в энергетической сфере, но ситуация способна быстро перерасти в масштабное антикоррупционное разбирательство в оборонной отрасли. Там, по его словам, сумма ущерба может достигнуть миллиардов. «Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» – заявил Пушков.

Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров продлил зарубежную командировку до 19 ноября. Первоначально срок пребывания за границей должен был завершиться в воскресенье, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что Миндич организовал мошенническую схему в «Энергоатоме» с откатами 10-15% от контрактов, причинив ущерб на 100 млн долларов. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В рамках операции «Мидас» было собрано 1 тыс. часов аудиозаписей с подробностями афер, на которых, по некоторым данным, может быть голос Зеленского. Зеленский отмежевался от окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича».