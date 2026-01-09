  • Новость часаКаллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 января 2026, 19:42 • Новости дня

    Власти сообщили о переходе Белгорода на резервную генерацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области после ракетного обстрела начали работы по обеспечению резервного энергоснабжения, при этом сохраняется сложная ситуация с инфраструктурой, сообщают власти региона.

    Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что предпринимаются максимальные усилия для восстановления нормального энергоснабжения, теплоснабжения, подачи воды и отвода канализации в жилом секторе.

    В сообщении губернатора говорится: «Ситуация крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются».

    Гладков также рассказал, что 9 января в регионе образовались очереди на автозаправках и в банкоматах. По его словам, баланса топлива на АЗС и наличных в банкоматах достаточно, поэтому необходимости в очередях нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в пятницу ВСУ нанесли ракетный обстрел по Белгороду, из-за чего были повреждены инфраструктурные и коммерческие объекты. Около 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления, а почти 200 тыс. – без воды.

    До этого губернатор Гладков предупредил о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара по Белгородской области.

    Ранее в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.

    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    9 января 2026, 09:09 • Новости дня
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    9 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    9 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    @ Telegram-канал Вячеслава Гладкова

    Tекст: Катерина Туманова

    После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область около 556 тыс. жителей остались без электричества и отопления, почти 200 тыс. – без воды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «На 06.00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения», – рассказал он.

    Гладков уточнил, что аварийные бригады на местах, идет подключение резервных мощностей, которые устанавливались в регионе последние несколько месяцев.

    «Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить. Сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем её пройти», – сказал он.

    Губернатор пообещал к 13 часам предоставить подробную информацию после  повторного заседания оперативного штаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен 8 января ударом дрона ВСУ.

    Губернатор Гладков сообщил в ночь на пятницу о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области и предупредил о повреждениях инфраструктуры.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    9 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый трагически погиб при невыясненных обстоятельствах на охоте в Курганской области, детали происшествия пока неизвестны, сообщили в городском совете депутатов.

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил председатель городского совета депутатов Олег Аминов. По его словам, пока известно лишь о несчастном случае, подробности не раскрываются, супруга Любивого находится в трауре.

    Аминов добавил, что вопрос о месте и времени похорон пока не решен – совет депутатов уточнит детали у родственников погибшего. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что Любивый посвятил жизнь служению людям, работая как врач и общественный деятель, активно участвовал в жизни города и защищал интересы жителей.

    Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области, получил медицинское образование в РГМУ им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главного врача в московском научном Центре хирургии. С 2017 года возглавлял БСМП Калининграда, с 2018 года был главным внештатным хирургом регионального минздрава и координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». В 2021 году Любивый стал депутатом горсовета, а с сентября 2021 по март 2023 года занимал пост главы Калининграда.

    В марте 2023 года он ушел в отставку, чтобы вернуться к медицинской работе. В январе 2024 года уволился на фоне скандала с незаконной охотой на Куршской косе, а в апреле пытался через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию за, по его мнению, незаконное увольнение, однако суд отказал ему в иске.

    В 2025 году Любивый завершил политическую деятельность как депутат городского Совета Калининграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября прошлого года в Хакасии на охоте погиб руководитель крупной компании Игорь Веремчук. Один из охотников сразил его пулей, перепутав с диким зверем.

    Позже при схожих обстоятельствах 1 октября погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.


    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    9 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Мэр украинского Львова сообщил о взрывах в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил в Telegram-канале о взрывах на фоне действия воздушной тревоги.

    «После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что произошло, были ли это прилеты и в каком районе», – приводит ТАСС его слова.

    Позже депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с подачей газа в одном из поселков.

    «Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет», – написал он в Telegram-канале.

    В свою очередь, глава региональной военной администрации Львова Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области на фоне взрывов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    8 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже рядом с Елисейским дворцом и посольством США, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, пишет французская газета Le Monde.

    Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

    По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.

    Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    8 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.

    По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

    «Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

    Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

    Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

    объединяет кладбище.


