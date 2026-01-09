Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Власти сообщили о переходе Белгорода на резервную генерацию
В Белгородской области после ракетного обстрела начали работы по обеспечению резервного энергоснабжения, при этом сохраняется сложная ситуация с инфраструктурой, сообщают власти региона.
Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что предпринимаются максимальные усилия для восстановления нормального энергоснабжения, теплоснабжения, подачи воды и отвода канализации в жилом секторе.
В сообщении губернатора говорится: «Ситуация крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются».
Гладков также рассказал, что 9 января в регионе образовались очереди на автозаправках и в банкоматах. По его словам, баланса топлива на АЗС и наличных в банкоматах достаточно, поэтому необходимости в очередях нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в пятницу ВСУ нанесли ракетный обстрел по Белгороду, из-за чего были повреждены инфраструктурные и коммерческие объекты. Около 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления, а почти 200 тыс. – без воды.
До этого губернатор Гладков предупредил о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара по Белгородской области.
Ранее в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.