    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Эксперт: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Самолет госдепа США прибыл в Каракас
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 января 2026, 19:59 • Новости дня

    Делегация США прибыла в Каракас для возобновления работы посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венесуэла приняла делегацию США, прибывшую для анализа возможностей поэтапного возвращения американской дипмиссии в Каракас.

    Американская делегация государственного департамента прибыла в Венесуэлу. Это первая поездка в страну представителей США после военной операции Вашингтона. В состав группы вошли дипломаты и сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, которое работает из Колумбии, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Телеканал отмечает, что в Каракас также прибыл исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Делегация занимается оценкой возможности поэтапного возобновления работы американского посольства в столице Венесуэлы.

    Ранее дипмиссия США в Каракасе была закрыта, и сейчас обсуждается вопрос о возвращении американских дипломатов на постоянной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в международном аэропорту Каракаса приземлился самолет, связанный с государственным департаментом США.

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Однако Трамп выбрал именно Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    В то же время президент США подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    7 января 2026, 18:20 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    7 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

    7 января 2026, 10:38 • Новости дня
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за ставки на американское вторжение в Венесуэлу, компания объяснила это отсутствием операции по установлению контроля над территорией страны.

    Выплаты будут возможны только в случае, если американские военные начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы, заявили в платформе, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, решение платформы вызвало недовольство пользователей. Издание напомнило, что анонимный участник недавно выиграл более 400 тыс. долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

    Polymarket оспаривает утверждение, что миссия по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являлась вторжением.

    Ранее крупная ставка в Polymarket на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов, после этого начались споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Напомним, США похитили Мадуро, страну возглавила вице-президент Дельси Родригес.

    8 января 2026, 19:58 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро остаться в Венесуэле

    Лукашенко сообщил, что Флорес отказалась покидать Мадуро ради безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес предпочла быть с мужем, несмотря на возможность остаться в Венесуэле и угрозы со стороны США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в Венесуэле без последствий, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, Флорес ответила отказом и заявила: «Я со своим возлюбленным».

    Она проявила мужество, решив быть вместе с мужем, несмотря на опасность, подчеркнул белорусский лидер и отметил, что после захвата Мадуро ее вывезли в Америку, где против нее выдвинули обвинения в наркобизнесе.

    Глава государства добавил, что в ситуации с похищением Мадуро имели место сговор и предательство, пишет БелТА. Лукашенко заявил: «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство».

    Президент Белоруссии также связал действия США в Венесуэле с попыткой Дональда Трампа продемонстрировать силу после вывода войск из Афганистана. Лукашенко подчеркнул, что американская операция была уступкой военным и назвал позором  бегство из Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко осудил вооруженные действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.

    Еще в декабре Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции. В ноябре Лукашенко также приглашал Мадуро в Минск на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    7 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».

    Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.

    В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.

    Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.

