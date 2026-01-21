Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Госдума одобрила запрет на депортацию иностранцев-военнослужащих
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также проходивших ее ранее участников боевых действий.
На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий депортацию и сокращение срока временного пребывания иностранцев, служащих по контракту в Вооруженных Силах России, передает РИА «Новости».
Ограничения также распространяются на лиц без гражданства и на прошедших военную службу участников боевых действий.
В документе отмечается, что для указанных категорий иностранцев и лиц без гражданства вводится запрет на принятие решений о реадмиссии, отказе в разрешении на временное проживание или его аннулировании. Также запрещается отказ в выдаче или аннулировании вида на жительство, а также в неразрешении въезда и признании нежелательным пребывания в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная Дума решила рассмотреть проект о запрете депортации иностранных военнослужащих.
Президент Владимир Путин утвердил временный порядок выдачи гражданства России иностранным бойцам.