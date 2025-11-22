Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
«Страна» заявила о попытке СБУ дистанцироваться от Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) могла начать дистанцироваться от Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, пишет украинское издание «Страна».
В издании ссылаются на два ключевых события: отказ СБУ преследовать руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, у которого давний конфликт с Ермаком, а также запрос СБУ в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о предоставлении материалов по делу бизнесмена Тимура Миндича.
Как отмечают источники издания в «Слуге народа», офис Зеленского недавно потребовал, чтобы СБУ возбудила уголовное дело против Арахамии. Однако глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), по информации источников, не стал активно двигаться в этом направлении, передает ТАСС.
Депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в офисе президента также рассматривали вариант ареста Арахамии и обвинения его в государственной измене.
Параллельно в пятницу вечером сообщалось, что СБУ официально запросила у НАБУ материалы дела по Миндичу, которые могут иметь отношение к госизмене. Источники в НАБУ дали понять, что они положительно относятся к инициативе СБУ, хотя ранее между ведомствами сохранялся заметный конфликт.
Если СБУ действительно выстраивает отношения с НАБУ в ущерб коммуникации с офисом президента, возможности Зеленского влиять на антикоррупционные органы и отвечать на обвинения в коррупции в ближайшем окружении существенно сокращаются, заключает издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разгорелся скандал в связи с расследованием НАБУ коррупции в «Энергоатоме». По делу обвиняют бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского».
Летом Зеленский пытался ограничить работу НАБУ, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. Позднее под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.