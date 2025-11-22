Украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Зеленского

«Страна» заявила о попытке СБУ дистанцироваться от Зеленского

Tекст: Антон Антонов

В издании ссылаются на два ключевых события: отказ СБУ преследовать руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, у которого давний конфликт с Ермаком, а также запрос СБУ в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о предоставлении материалов по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Как отмечают источники издания в «Слуге народа», офис Зеленского недавно потребовал, чтобы СБУ возбудила уголовное дело против Арахамии. Однако глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), по информации источников, не стал активно двигаться в этом направлении, передает ТАСС.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что в офисе президента также рассматривали вариант ареста Арахамии и обвинения его в государственной измене.

Параллельно в пятницу вечером сообщалось, что СБУ официально запросила у НАБУ материалы дела по Миндичу, которые могут иметь отношение к госизмене. Источники в НАБУ дали понять, что они положительно относятся к инициативе СБУ, хотя ранее между ведомствами сохранялся заметный конфликт.

Если СБУ действительно выстраивает отношения с НАБУ в ущерб коммуникации с офисом президента, возможности Зеленского влиять на антикоррупционные органы и отвечать на обвинения в коррупции в ближайшем окружении существенно сокращаются, заключает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине разгорелся скандал в связи с расследованием НАБУ коррупции в «Энергоатоме». По делу обвиняют бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского».

Летом Зеленский пытался ограничить работу НАБУ, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. Позднее под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.