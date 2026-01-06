МВД Сирии опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа

Представитель МВД Сирии аль-Баба опроверг сообщения о покушении на аш-Шараа

Tекст: Антон Антонов

«Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности», – приводит слова представителя МВД ТАСС.

По его словам, никаких инцидентов с президентом или другими руководящими деятелями в последние дни не происходило. Аль-Баба призвал граждан и СМИ проявлять ответственность и пользоваться только точными данными, поступающими от правительственных ведомств.

Asharq Al-Awsat пишет, что в последние два дня в социальных сетях распространялись изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, создающие впечатление, что аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения в Дамаске.

Ранее советник президента Сирии по СМИ Ахмед Зейдан сообщил, что слухи о взрыве и стрельбе рядом с президентским дворцом и в микрорайоне Меззе-86 в декабре не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что подобная кампания дезинформации – это происки недоброжелателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в шиитской мечети имама Али в городе Хомс в Сирии произошел взрыв. В пригороде Дамаска в ходе спецоперации с участием международной коалиции задержали одного из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Таха аль-Зуби.