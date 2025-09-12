Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Украинский дрон ударил по машине МЧС в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль МЧС в Михайловке в Запорожской области, сообщили в региональном главном управлении ведомства.
Сотрудники МЧС гасили пожар в Михайловском муниципальном округе, в этот момент их атаковал дрон, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
В результате атаки никто не пострадал.
Ранее в Брянской области украинские дроны устроили охоту на гражданский микроавтобус с сотрудниками предприятия, людям удалось спастись, но несколько человек получили ранения.
До этого беспилотник ВСУ атаковал два школьных автобуса в Запорожской области.