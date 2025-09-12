Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры, в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.0 комментариев
Богомаз: Дроны ВСУ устроили охоту за микроавтобусом в Брянской области
Украинские боевики попытались уничтожить микроавтобус с сотрудниками предприятия в Погарском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
ВСУ несколько раз ударили по автобусу, перевозившему людей на дороге Погар – Гремяч, указал Богомаз в своем Telegram-канале.
После удара водитель, пытаясь увести машину от новых атак, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск», где началась эвакуация пассажиров. В этот момент украинские боевики нанесли по машине еще один удар.
Водитель и четверо пассажиров получили ранения, также ранены два бойца бригады «БАРС-Брянск».
Всех доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
Еще в 2024 году посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что одним из развлечений украинских боевиков стала погоня беспилотников за гражданским транспортом.
В феврале ВСУ устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.