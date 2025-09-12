Богомаз: Дроны ВСУ устроили охоту за микроавтобусом в Брянской области

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ несколько раз ударили по автобусу, перевозившему людей на дороге Погар – Гремяч, указал Богомаз в своем Telegram-канале.

После удара водитель, пытаясь увести машину от новых атак, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск», где началась эвакуация пассажиров. В этот момент украинские боевики нанесли по машине еще один удар.

Водитель и четверо пассажиров получили ранения, также ранены два бойца бригады «БАРС-Брянск».

Всех доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Еще в 2024 году посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что одним из развлечений украинских боевиков стала погоня беспилотников за гражданским транспортом.

В феврале ВСУ устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.