Местный житель сообщил об атаках ВСУ дронами на мирных жителей в Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские вооруженные силы активно использовали дроны для атаки на мирных жителей в городе Курахово, который находится в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА «Новости». По словам местного жителя Владимира Соленова, дроны неоднократно атаковали людей, находящихся на улицах города. Один из таких случаев произошел около автостанции: жертвой стал мужчина по имени Сергей Лосев, который торговал автозапчастями. «Парень ехал с матерью, на улице Пушкина его ударил дрон. Он доехал, его вытащили из горевшей машины, вот он чуть не сгорел. Но все равно он потом умер в конце этого», – рассказал Соленов.

Соленов также отметил, что это не единственный случай, когда украинские военные намеренно обстреливали мирных жителей в Курахово. Он добавил, что его соседа убили при подобной атаке. По его словам, дроны зависали над жителями, и сбросы выполнялись целенаправленно. «Они прямо охотились за людьми. Сбросы делали», – сообщил Соленов.

Мужчина также упомянул, что украинские военные использовали легкие минометы для обстрела района. Соленов описал ситуацию, когда он и его соседи вынуждены были прятаться под обстрелами, пока российские войска еще не пришли на помощь. Дроны зависали над ними, и с Рыбхоза работали легкие минометы по направлению к Новой Ильинке. «Вот мы вовремя заскочили в подъезд, только приподнялись, они опять еще нам два выстрела. Так что они нас не жалели», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали гражданские объекты в Курской области с использованием FPV-дронов. Также сообщалось, что ВСУ не пустили жителей курских сел эвакуироваться в Россию. ВСУ ранее дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.