  • Новость часаФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    4 комментария
    8 января 2026, 18:19 • Новости дня

    Армия Израиля нанесла новый удар по югу Ливана

    Израильские военные атаковали «Хезболлу» в районе Зайта в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Израиля атаковали позиции «Хезболлы» рядом с поселком Зайта в Ливане, преследуя цель ликвидации одного из бойцов организации, сообщает пресс-служба армии страны.

    Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по югу Ливана. Пресс-служба вооруженных сил страны уточнила, что целью атаки был участник вооруженных формирований шиитской организации «Хезболла». Удар пришелся по окрестностям поселка Зайта, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что израильские военные действовали в ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия подчеркивает, что не намерена оставлять подобные действия без ответа. Информация о последствиях удара и возможных жертвах не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 января армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю и военным целям «Хезболлы» на юге Ливана.

    А 21 декабря израильский беспилотник атаковал населенный пункт Ятер, где погибли два члена «Хезболлы».

    До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить «Хезболлу». Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» Ирана проявлять осторожность и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.

    6 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Ростех охарактеризовал танки будущего

    Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего

    Ростех охарактеризовал танки будущего
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего, сообщили в «Ростехе».

    Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.

    «Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.

    В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.

    Комментарии (21)
    7 января 2026, 18:00 • Новости дня
    США захватили танкер Sophia в Карибском море

    Южное командование ВС США сообщило о захвате танкера Sophia

    США захватили танкер Sophia в Карибском море
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia, который находился в международных водах Карибского моря, сообщили в Пентагоне.

    Американские военные захватили танкер M/T Sophia в международных водах Карибского моря, передает ТАСС.

    Как сообщает Южное командование ВС США, операция проводилась совместно с Министерством внутренней безопасности страны в предрассветные часы.

    Танкер Sophia не имел официальной страновой принадлежности и находился под санкциями. Военные уточняют, что задержание произошло в предрассветное время в международных водах, а судно занималось деятельностью, нарушающей международные нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что задержание связано с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, пиратской акцией.

    Комментарии (15)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    Комментарии (26)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 13:24 • Новости дня
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    8 января 2026, 06:08 • Новости дня
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Наряду с продолжением некоторых акций протеста в Иране, поступают сообщения о появлении уличных демонстраций, расширении забастовок владельцев магазинов и студенческих протестах в ряде университетов.

    «За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

    В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны  признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

    «Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

    Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

    «Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть. В Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста чисоа беспорядков.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке из Йемена первой группы российских туристов

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая группа россиян на йеменском острове Сокотра смогла его покинуть и отправилась 7 января в Саудовскую Аравию, сказано в Telegram-канале российской дипмиссии в Йемене.

    «Посольство Российской Федерации в Республике Йемен сообщает, что первая группа российских граждан, долгое время не имевших возможности покинуть остров Сокотра, успешно вылетела из Республики Йемен 7 января 2026 года рейсом авиакомпании Yemen Airways в Джидду, Саудовская Аравия», – сказано в сообщении.

    Российские дипломаты поблагодарили власти Йемена и авиакомпанию Yemen Airways за организацию эвакуационных рейсов, а также Генконсульство России в Джидде за помощь россиянам в аэропорту прибытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди 3 января приняли  конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    При этом несколько российских граждан не могли покинуть остров Сокотра в Йемене из-за ограничений на авиасообщение, связанных с внутренним конфликтом.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Lockheed Martin и Пентагон заключили рамочное соглашение, предусматривающее увеличение выпуска зенитных ракет Patriot до 2 тыс. штук в год.

    Договор предусматривает увеличение за семь лет выпуска передовых ракет PAC-3 MSE с примерно с 600 до 2 тыс. единиц в год, передает Bloomberg.

    Соглашение предусматривает переговоры о долгосрочном контракте, направленном на ускоренное наращивание производства и удовлетворение спроса на системы Patriot.

    Стоимость будущей сделки пока не раскрывается. В сентябре Lockheed уже подписала контракт на 9,8 млрд долларов для производства почти 2 тыс. ракет на годы 2024–2026. Компания отмечала, что к 2027 году намерена выйти на уровень 650 ракет в год и рассчитывает на дальнейший рост.

    Акции Lockheed выросли на 3% после объявления, а аналитики Bloomberg оценивают возможную прибыль более чем в 1 млрд долларов.

    Заместитель министра обороны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что соглашение означает принципиально новый подход к ускоренному увеличению производства боеприпасов. Новая стратегия Пентагона, представленная в ноябре, предполагает ускорение производства оружия, восстановление американских запасов и расширение производственных мощностей крупных подрядчиков за счет многолетних контрактов.

    Patriot широко используется армией США и 17 другими странами, включая Украину. Для реализации соглашения Пентагон планирует также заключать долгосрочные субподряды с поставщиками, чтобы избежать узких мест в производстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (4)
    6 января 2026, 11:34 • Новости дня
    Al Jazeera: Израильская армия вошла в деревню на юге Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская военная техника вошла в деревню Саида-аль-Голан на юге Сирии, на фоне продолжающихся переговоров сирийской делегации с израильскими представителями в Париже при посредничестве США, пишел Al Jazeera.

    Израильские военные машины зашли на территорию деревни Сайда-аль-Голан в Кунейтре, сообщает Al Jazeera. Это очередное нарушение суверенитета Сирии произошло на фоне переговоров между сирийской и израильской делегациями, которые проходят в Париже при посредничестве США, передает сирийское агентство SANA.

    По данным SANA, возобновление переговоров демонстрирует приверженность Сирии восстановлению своих национальных прав. Израиль с момента свержения Башара Асада расширил зону контроля в Сирии и неоднократно наносил удары и совершал рейды на юге страны.

    В течение последних месяцев израильские силы почти ежедневно проводят операции в южной части Сирии, особенно в провинции Кунейтра, где задерживают людей, устраивают блокпосты и разрушают земли, что вызывает протесты и недовольство местных жителей. За прошедший год Израиль совершил более 600 авиационных, беспилотных и артиллерийских атак по Сирии, что составляет примерно два удара в день, отмечает ACLED.

    После ухода Асада Израиль объявил Договор о разъединении 1974 года, установивший буферную зону под контролем ООН, недействительным и начал продвигаться дальше на сирийскую территорию. Израиль оправдывает свои действия тем, что соглашение больше не действует, и продолжает проводить рейды, аресты и разведывательные полеты. Сирия на эти действия не отвечает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо. США выразили недовольство жесткими действиями Израиля против Сирии. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении оставить войска Израиля в Сирии.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 22:00 • Новости дня
    В Житомирской области Украины у ТЦК умер признанный годным к службе задержанный

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле отделения военкомата после отказа от госпитализации.

    Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

    По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

    После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

    На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

    Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

    Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

    Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

    Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

    Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

    В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

    Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    22 комментария

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    7 января 2026, 17:41 • Новости дня
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп: США нарастят темпы производства вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он отметил, что у США «лучшие вооружения в мире», но на их получение уходит слишком много времени. Подрядчики в ВПК получили приказ выпускать свою продукцию быстрее, добавил глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США и проявлением абсолютной компетентности и силы.

    Комментарии (2)
    Главное
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    2025 год убедил, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации