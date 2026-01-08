Армия Израиля нанесла новый удар по югу Ливана

Израильские военные атаковали «Хезболлу» в районе Зайта в Ливане

Tекст: Тимур Шайдуллин

Армия Израиля заявила о нанесении нового удара по югу Ливана. Пресс-служба вооруженных сил страны уточнила, что целью атаки был участник вооруженных формирований шиитской организации «Хезболла». Удар пришелся по окрестностям поселка Зайта, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что израильские военные действовали в ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия подчеркивает, что не намерена оставлять подобные действия без ответа. Информация о последствиях удара и возможных жертвах не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 января армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю и военным целям «Хезболлы» на юге Ливана.

А 21 декабря израильский беспилотник атаковал населенный пункт Ятер, где погибли два члена «Хезболлы».

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить «Хезболлу». Он заявил, что советует «ливанскому сателлиту» Ирана проявлять осторожность и помнить о том, что терпение Израиля в отношении террористических угроз иссякло.