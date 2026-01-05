Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне
В понедельник жители Херсона, находящегося под контролем ВСУ, услышали несколько взрывов в разных районах города, сообщает украинский телеканал «Общественное».
В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, сегодня утром были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
В сообщении Telegram-канала телеканала говорится: «В Херсоне слышны взрывы».
Причины и последствия произошедшего пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Николаевской области на Украине произошло отключение электричества после ночных взрывов.