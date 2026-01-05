  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    59 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    27 комментариев
    5 января 2026, 09:38 • Новости дня

    Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник жители Херсона, находящегося под контролем ВСУ, услышали несколько взрывов в разных районах города, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, сегодня утром были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении Telegram-канала телеканала говорится: «В Херсоне слышны взрывы».

    Причины и последствия произошедшего пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Николаевской области на Украине произошло отключение электричества после ночных взрывов.

    4 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России преподнесли украинским военным на передовой необычное новогоднее поздравление в виде дрона с елкой и гирляндой.

    Российские военные передали своим противникам на передовой необычное новогоднее «поздравление», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для этого был использован дрон, на который бойцы закрепили вертикально новогоднюю елку, украшенную светящейся гирляндой.

    В сообщении канала отмечается: «Наши бойцы отправили вэсэушникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов рассказал, что доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами «Курьер». Эти комплексы могут работать в сложных погодных и боевых условиях.

    Комментарии (3)
    4 января 2026, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

    Российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в министерстве.

    В сообщении отмечается, что удары были точечными и охватили 156 различных районов, где, по данным российской стороны, находились объекты военной инфраструктуры противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 39 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На подлёте к Москве сбиты еще три беспилотника, всего уничтожено 39 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 36 беспилотников на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 21:03 • Новости дня
    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских БПЛА над Россией

    Силы ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника над 14 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    За последние семь часов средства ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в 14 регионах России, включая Московский регион и Брянскую область, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В сообщении уточняется, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 86 единиц, над Белгородской областью уничтожено 53 дрона, а над Московским регионом – 39. Кроме того, над Калужской областью сбили 27 беспилотников, над Курской – 14, над Рязанской и Тульской областями – по 8, над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской – по 3, над Воронежской – 2 и над Смоленской – 1.

    В ведомстве подчеркнули, что все БПЛА были самолетного типа.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    «Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

    По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на  одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:46 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь беспилотников в Тульской области

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Семь беспилотников были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России в Тульской области, сообщил в Telegram-канале Миляев.

    По словам Миляева, в результате инцидента никто не пострадал. Губернатор также сообщил, что по предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в Туле возле жилого дома обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:11 • Новости дня
    Неразорвавшаяся боевая часть БПЛА обнаружена возле дома в Туле

    Жильцов домов в Туле эвакуировали после обнаружения неразорвавшейся части БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В районе улицы Свободы в Туле возле жилого дома нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника, что привело к эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника была обнаружена возле жилого дома на улице Свободы в Туле, сообщил в Telegram-канале Миляев.

    После обследования территории сотрудниками Росгвардии выяснилось, что среди фрагментов сбитого БПЛА находится неразорвавшийся боеприпас.

    Миляев заявил, что территория вокруг дома оцеплена полицией, а для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения.

    Глава региона подчеркнул, что вернуться в свои квартиры жители смогут только после того, как специалисты обезвредят найденную боевую часть.

    Ранее российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 беспилотника самолетного типа. Над Тульской областью сбили два беспилотника.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Очевидец сообщил о препятствии дронов ВСУ при тушении пожара в Хорлах

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Хорлы беспилотники ВСУ мешали пожарным своевременно потушить огонь и эвакуировать пострадавших во время трагедии в кафе, сообщил очевидец, ведущий специалист администрации села Хорлы Олег Нечай.

    Украинские дроны намеренно мешали спасательной операции во время пожара в кафе в Хорлах Херсонской области, передает ТАСС. Об этом рассказал очевидец происшествия, ведущий специалист администрации села Олег Нечай.

    По его словам, трагедия произошла в ночь на 31 декабря: «Когда я приехал туда, там уже все горело. Кафе, по сути, было разрушено. Везде лежали тела людей. И каждые пять минут дроны летели, датчики срабатывали, ребята кричали: »Всем в укрытие«. МЧС задержали, перед Хорлами их остановили, потому что была опять атака дронов. Когда они приехали, они оперативно все развернули, начали тушить пожар. Там уже начало гореть так, вроде гореть нечему, а горело очень сильно, кафе разрушилось», – рассказал очевидец.

    Как отметил Нечай, сотрудники экстренных служб не могли приступить к тушению пожара из-за постоянных атак беспилотников. Дроны регулярно появлялись над кафе, из-за чего спасатели были вынуждены укрываться и неоднократно останавливать работы. Это привело к задержке и усложнило спасательные мероприятия.

    Ранее главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник сообщил, что в результате теракта в Хорлах один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии.

    Напомним, СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака ВСУ унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.


    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о 24 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силами противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, всего уничтожены 24 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    В своем сообщении Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, всего сбиты 24 дрона.

    Ранее силы ПВО сбили 23 беспилотника, направлявшихся к Москве.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (5)
    4 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля

    Tекст: Вера Басилая

    В двух российских аэропортах – Домодедово и Ярославля – введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов по требованиям безопасности, сообщила Росавиация.

    В аэропортах Домодедово и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС. Решение об ограничениях приняла Росавиация, чтобы обеспечить безопасность полетов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотников над городом.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили направлявшиеся к Москве 23 беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, всего уничтожено 23 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сбиты силами ПВО Минобороны России, всего уничтожено 23 дрона, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля. В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    До этого силы ПВО уничтожили 12 беспилотников на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 40 БПЛА на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении 40 беспилотников над Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Над Москвой был ликвидирован очередной беспилотник, обломки которого упали, и сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, всего уничожены 40 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был уничтожен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. По последним данным, над Москвой всего сбито 40 дронов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
