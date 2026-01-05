Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне

Tекст: Ольга Иванова

В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, сегодня утром были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

В сообщении Telegram-канала телеканала говорится: «В Херсоне слышны взрывы».

Причины и последствия произошедшего пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Николаевской области на Украине произошло отключение электричества после ночных взрывов.