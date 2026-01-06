Взрыв прогремел в Сумах

Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.15 комментариев
Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.7 комментариев
Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.
Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.
Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.
Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.
Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.
Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.
Зеленский назначил Хмару новым главой СБУ
Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.
В понедельник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке.
Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты объяснили отставку главы СБУ британской волей и слабостью Зеленского.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что за отставкой главы СБУ Василия Малюка стоят европейские силы, поэтому уход Малюка – это поражение Дональда Трампа в оказании давления на Владимира Зеленского.
Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».
В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.
За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.
«Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.
В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.
«Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.
С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.
Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.
Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.
«Взрывы в Днепропетровске», – сообщил 24 телеканал, передает РИА «Новости»
Ранее взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В субботу в Николаевской области возникли перебои с водой и светом на фоне взрывов.
Подполье: По заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом нанесен удар
По его словам, целью атаки стало производство, входящее в региональную сборочную цепочку БПЛА, передает РИА «Новости».
Лебедев подчеркнул, что результатом удара стало фактическое выведение из строя одного из ключевых звеньев системы по производству беспилотников в этом регионе.
Также, по информации Лебедева, одновременно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО. Это, по его словам, существенно снижает способность украинских сил реагировать на будущие атаки с применением дронов.
Ранее российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.
В октябре подполье сообщило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.
Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.
По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.
После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.
На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.
Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.
Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.
Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.
Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.
В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.
Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.
В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.
Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области
В результате обстрела были повреждены кровля, фасад, остекление жилого дома и автомобиль, пострадавших среди жителей нет, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Также, по словам губернатора, были зафиксированы попытки атаковать объекты критической инфраструктуры, в частности, линии электропередачи в том же округе. Все экстренные службы продолжают работу в штатном режиме, добавил он.
В конце декабря ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.
В сентябре украинский дрон ударил по машине МЧС в Запорожской области.
Как указывает New York Times, на Украине в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики, а также министр юстиции. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала. «Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», – приводит РИА «Новости» текст публикации.
Издание отмечает, что правительство рассчитывало оперативно заменить ушедших министров, особенно министра энергетики, чье отсутствие стало наиболее заметным на фоне последствий ударов по инфраструктуре Украины. Однако, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт объяснил, что этот пост отпугивает желающих из-за огромной ответственности и рисков, связанных с российскими ударами по объектам инфраструктуры.
Фесенко также подчеркнул, что ситуацию усугубляют связи министерства энергетики с коррупционным скандалом, что дополнительно осложняет поиск подходящих кандидатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, должность главы президентского офиса на Украине оставалась вакантной около месяца после отставки Андрея Ермака. Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля, которого решили убрать с поста министра обороны Украины, вице-премьером и министром энергетики.
Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.
По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.
«Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.
Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.
Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.
Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.
Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».
«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.
На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин также сообщал, что на подлете к Москве был сбит беспилотник. В воскресенье были сбиты более 40 дронов на подлете к Москве.
Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.
Российское Министерство обороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск над Брянской областью был уничтожен 31 дрон, над Ростовской – 11 аппаратов.
Еще три уничтожены в небе над Белгородской областью, по два – над Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом. Один из беспилотников, сбитых в Московской области, направлялся на Москву. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили 50 дронов в период с 11.00 до 16.00 мск.
Из состава СНБО выведен Олег Иващенко, передает ТАСС.
В Службе безопасности Украины также произошли перестановки. Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, а Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Андрея Тупикова, он назначен заместителем главы СБУ, и начальника департамента военной контрразведки Александра Дубровина. Новые руководители департаментов пока не определены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил об отставке. Начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ. Глава украинской внешней разведки Иващенко сменил возглавил военную разведку Украины.
Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области
«Объявлена опасность БПЛА», – сообщил Дрозденко в Telegram.
Он также предупредил население о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с объявлением режима угрозы БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на территории десяти российских регионов средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотников.