    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    Пушков: Триумф «Дикого Запада» Трампа обернется катастрофой
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    60 комментариев
    5 января 2026, 11:12 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник в Днепропетровске на Украине произошли взрывы, пишут украинские СМИ.

    «Взрывы в Днепропетровске», – сообщил 24 телеканал, передает РИА «Новости»

    Ранее взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    В субботу в Николаевской области возникли перебои с водой и светом на фоне взрывов.

    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 20:38 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    4 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Прокуратура на Украине квалифицировала взрыв внедорожника в Киеве как теракт

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из дворов на улице Героев Днепра в Киеве при взрыве внедорожника осколочные ранения получил военнослужащий, прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.

    Взрыв внедорожника, произошедший в одном из дворов Киева, был квалифицирован как теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные городской прокуратуры. Инцидент случился во время открытия багажника автомобиля на улице Героев Днепра в Оболонском районе.

    В результате взрыва осколочные ранения получил украинский военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом с автомобилем, не пострадала. Подробности происшествия и возможные причины взрыва пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел взрыв автомобиля.

    4 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине

    МИД России потребовал решить вопросы биодеятельности США на Украине

    Россия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия потребовала от США и Украины урегулировать вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью американских структур на территории Украины, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

    Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Олег Постников подчеркнул, что Москва до сих пор не получила необходимой реакции, хотя проблема остается актуальной и требует решения, передает РИА «Новости».

    По словам Постникова, Россия продолжает настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность. По его словам, российская сторона продолжает поднимать этот вопрос на различных площадках.

    В октябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что специалисты фиксируют наличие разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов по всей Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что американское экспертное сообщество проявляет интерес к теме.

    Ранее российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и участии USAID в этих программах.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах на Украине и в Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    4 января 2026, 12:12 • Новости дня
    В Киеве взорвался автомобиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в воскресенье произошел взрыв автомобиля, сообщила Нацполиция.

    «В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их точное число и состояние не уточняются. На место происшествия направлены полицейские, кинологи, взрывотехники и спасатели.

    В августе неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим.

    5 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Глава СБУ Малюк подал в отставку

    «Страна.ua»: Глава СБУ Малюк написал заявление об уходе в отставку

    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.

    «Малюка дожали, написал заяву», – приводит «Газета.Ru» слова Речинского, который прежде работал в пресс-службе СБУ.

    На рассмотрении замены Малюка две кандидатуры: зампредседателя Александр Поклад, в выборе которого журналист сомневается, и начальника Центра специальных операций «А» Евгения Хмары.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Владимира Зеленского. В конце декабря в Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В январе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что активно обсуждается возможность замены главы СБУ Малюка.

    4 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента

    МИД Чехии вызвал посла Украины из-за его слов в адрес спикера парламента

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча для обсуждения ситуации, возникшей из-за его комментариев в адрес спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры.

    Телеканал CNN Prima NEWS сообщил, что глава МИД Чехии Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в республике Василия Зварыча, чтобы обсудить ситуацию вокруг его высказываний в адрес спикера чешского парламента Томио Окамуры, передает РИА «Новости».

    По словам вице-премьера и министра финансов Алены Шиллеровой, глава МИД намерен лично поговорить с дипломатом.

    Алена Шиллерова отдельно отметила в комментарии телеканалу, что считает призыв украинского посла к гражданскому обществу Чехии «действительно перебором». Она добавила, что Мацинка обсудит возникшую ситуацию с послом Украины в ближайшее время.

    Окамура резко высказался против покупки оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков и назвал конфликт на Украине «совершенно бессмысленной войной», от которой, по его мнению, выигрывают только западные компании и «украинские воры» из окружения Владимира Зеленского.

    Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка назвал неуместной реакцию украинского посла Василия Зварича на публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

    Зварич обвинил Окамуру после того, как тот в своем новогоднем обращении назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева.

    Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    4 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Рогов сообщил о падении боевого духа в рядах ВСУ

    Рогов: Боевой дух в ВСУ резко упал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевой дух в рядах украинской армии резко снизился, а сами военные больше не хотят воевать и умирать за киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Со стороны ВСУ восприятие Зеленского на нуле и даже на минусе. Произошло резкое падение боевого духа и дисциплины. Все меньше желающих не только умирать, но и даже воевать за киевский режим», – заявил Рогов, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что военнослужащие на Украине начинают понимать: Владимир Зеленский использовал их как пушечное мясо ради собственных амбиций и личной выгоды.

    Ранее российский штурмовик сообщил о резком падении боевого духа ВСУ.

    Сообщалось, что в 2025 году из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.

    Служба внешней разведки (СВР) России отмечала, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    4 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов.

    «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в указе, размещенном на сайте офиса Зеленского, передает РИА «Новости».

    В опубликованных списках указаны 60 российских компаний, девять китайских и одна зарегистрированная на Виргинских островах. Среди попавших под ограничения предприятий названы заводы «Марс», «Полет», «Завод полупроводниковых приборов», опытно-конструкторское бюро «Гиперком», Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, а также Научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов.

    Среди китайских компаний, включенных в санкционный перечень, фигурируют Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited и Moji-Nano Technology Co. Кроме того, под санкции попали пять физических лиц из России.

    В августе Украина ввела санкции против компаний и лиц, связанных с Россией.

    5 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленённый разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    «Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС России] просто зашли в дом, в котором я находился», – рассказал ТАСС Ли о попадании в плен.

    По его словам, он сдался после того, как командование и сослуживцы бросили его на  одной из закрытых позиций, перешедших под контроль ВС России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что солдаты 38-й бригады ВСУ сдаются целыми взводами. Еще один пленный ВСУ заявил о принудительной отправке на передовую. Также пленный ВСУ признался, как операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен.

    4 января 2026, 21:03 • Новости дня
    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских БПЛА над Россией

    Силы ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника над 14 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    За последние семь часов средства ПВО уничтожили 253 украинских беспилотника самолетного типа в 14 регионах России, включая Московский регион и Брянскую область, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 13:00 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В сообщении уточняется, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 86 единиц, над Белгородской областью уничтожено 53 дрона, а над Московским регионом – 39. Кроме того, над Калужской областью сбили 27 беспилотников, над Курской – 14, над Рязанской и Тульской областями – по 8, над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской – по 3, над Воронежской – 2 и над Смоленской – 1.

    В ведомстве подчеркнули, что все БПЛА были самолетного типа.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что системы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников на территории Тульской области.

    4 января 2026, 20:15 • Новости дня
    Арсенал оружия нашли в киевской квартире Миндича

    Правоохранители обнаружили в киевской квартире Миндича арсенал оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В одной из квартир в Киеве, принадлежащей «кошельку Зеленского» бизнесмену Тимуру Миндичу, обнаружили значительный арсенал зарегистрированного огнестрельного оружия, включая редкие образцы, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Согласно информации украинского издания «Страна.ua», квартира располагается по улице Гусовского, и оружие обнаружили во время проверки, проведенной правоохранительными органами, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства – аналог австрийского Glock – CZ P-10. Кроме того, в арсенале Миндича имеются нарезные карабины «Вулкан-ТК», калибр 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС». Уточняется, что все найденное оружие официально зарегистрировано на имя Миндича.

    Ранее сообщалось, что бизнесмен Тимур Миндич не планирует возвращаться на Украину, предпочитая находиться в Израиле.

    Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Миндича, который покинул страну.

    Миндич, считающийся соратником и «кошельком» Владимира Зеленского, покинул Украину по израильскому паспорту, проходя по делу о коррупции в энергетике.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах

    Пока Дональд Трамп хвастается на весь мир операцией по захвату президента Венесуэлы, в самих США она вызвала политическую бурю. План хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным и катастрофическим». Кто и почему критикует Трампа и какие для него это будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

