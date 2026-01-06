Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Пермском крае
На участке трассы Пермь-Березники в Добрянском округе столкнулись две легковые машины, жертвами аварии стали три человека, включая пятилетнюю девочку, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю
Еще пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, все они были госпитализированы, передает РИА «Новости».
Краевая прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование обстоятельств и причин произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
