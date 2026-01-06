Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Пермском крае

Tекст: Антон Антонов

Еще пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, все они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Краевая прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование обстоятельств и причин произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане в результате массового ДТП с участием не менее десяти автомобилей, включая большегрузы, погибли четыре человека и несколько получили травмы. В Ростовской области в крупном ДТП погибли четыре человека. В Астраханской области в аварии погибли двое детей.