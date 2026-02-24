Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
Швейцарский полковник Бо: Киев допустил стратегический просчет
Киевский режим и его союзники просчитались, потому для украинской армии ситуация ухудшается с каждым днем, высказал мнение отставной полковник генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо.
Для Украины время истекает, хотя на Западе существует убеждение, что затягивание конфликта якобы ослабляет Россию, указал Бо, передает РИА «Новости».
Эксперт подчеркнул, что мнение о возможной дестабилизации России является ошибочным. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже складывается ситуация именно для украинской стороны.
Ранее венгерская пресса писала, что киевский режим может обанкротиться из-за ухудшения отношений с Будапештом.
В Международном валютном фонде указывали, что Украина во вторник должна заплатить МВФ последний из пяти февральских платежей, общая сумма переводов составит почти 273 млн долларов.