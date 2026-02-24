Tекст: Алексей Дегтярёв

Для Украины время истекает, хотя на Западе существует убеждение, что затягивание конфликта якобы ослабляет Россию, указал Бо, передает РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что мнение о возможной дестабилизации России является ошибочным. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже складывается ситуация именно для украинской стороны.

Ранее венгерская пресса писала, что киевский режим может обанкротиться из-за ухудшения отношений с Будапештом.

В Международном валютном фонде указывали, что Украина во вторник должна заплатить МВФ последний из пяти февральских платежей, общая сумма переводов составит почти 273 млн долларов.