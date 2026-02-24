Киев во вторник обязался выплатить МВФ 273 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина во вторник должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) последний из пяти февральских платежей, общая сумма которых составит почти 273 млн долларов, передает РИА «Новости». По данным МВФ, общая сумма выплат за месяц составляет примерно 198,5 млн единиц специальных прав заимствования (СДР), что в долларовом эквиваленте сейчас составляет 272,7 млн долларов.

Февральские платежи включают как выплаты по основному долгу Украины, так и проценты с надбавками. Заключительный платеж месяца составит 62,5 млн СДР, что эквивалентно примерно 86 млн долларов, и представляет собой только погашение основного долга.

В ближайшие дни руководство МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине нового кредита на сумму 8,1 млрд долларов, как ранее сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак. Украина уже несколько лет сталкивается с рекордным дефицитом бюджета, рассчитывая покрыть его за счет финансовой поддержки стран Запада.

В декабре 2023 года газета Guardian отмечала, что стране грозит риск банкротства к весне, если она не получит новый пакет внешнего финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия наложила вето на предоставление кредита МВФ Киеву. МВФ ранее отменил требование о введении новых налогов для получения следующего транша Украиной.