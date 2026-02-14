  • Новость часаСША подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине
    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Сербский дипломат назвал атмосферу Мюнхенской конференции нездоровой
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров»
    Постпред США при НАТО сообщил об отправке 600 F-35 в Европу
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    Суд арестовал экс-директора «Калашникова» по делу о хищениях
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 15:15

    МВФ отменил налоговые условия для нового транша Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина не будет вводить новые налоги для предпринимателей и цифровых платформ до принятия большого законопроекта, который рассмотрят в марте.

    Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что теперь не потребуется вводить НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки и налоги для цифровых платформ до принятия большого законопроекта.

    Свириденко сообщила, что законопроекты по этим вопросам объединят в один – Beautiful Tax Bill, который депутаты Рады должны рассмотреть в марте, однако голосов для его принятия может не хватить.

    Порог оборота для применения НДС для предпринимателей повысится с 23 тыс. долларов до 93 тыс. долларов, что сократит число плательщиков с 660 тыс. до 257 тыс. малых бизнесов.

    Точная дата введения НДС для предпринимателей находится на стадии обсуждения с МВФ. По словам Свириденко, налог может вступить в силу либо в 2028 году, либо с момента возможного вступления Украины в Евросоюз.

    В ноябре 2025 года МВФ объявил о достижении предварительного соглашения по новой программе финансирования для Украины на сумму 8,2 млрд долларов. Вскоре после этого агентство Bloomberg сообщило, что Украина готова отменить налоговые льготы для получения внешнего финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева посоветовала украинцам каждое утро издавать рык, чтобы чувствовать себя увереннее.

    Киев не выполнил очередной платеж МВФ на сумму около 171,9 млн долларов.

    Необходимый объем внешнего финансирования для Киева на ближайшие четыре года может превысить 136 млрд долларов.

    13 февраля 2026, 19:12
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:46
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    14 февраля 2026, 12:44
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 12:52
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    13 февраля 2026, 21:28
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    13 февраля 2026, 16:52
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    13 февраля 2026, 17:15
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена

    Зеленского в аэропорту Мюнхена встречал только украинский посол

    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали лишь представители украинского посольства, а не руководство принимающей страны.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера Владимира Зеленского встречал лишь посол Украины в Германии Алексей Макеев, о чем свидетельствует опубликованное им видео в соцсетях, отмечает РИА «Новости». На кадрах видно, что к трапу самолета подошли Макеев, военный атташе и другие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на месте встречи не было.

    Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее подтвердили, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция себя дискредитировала, поскольку перестала приглашать участников с альтернативной точкой зрения.

    Ранее уже западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Владимира Зеленского в США. Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности чувствуют себя спокойнее на фоне отсутствия на мероприятии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Германию, Словакию и Венгрию для представления американской стороны на Мюнхенской конференции и обсуждения с Венгрией и Словакией отказа от российских энергоресурсов.

    14 февраля 2026, 05:01
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    14 февраля 2026, 12:20
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    13 февраля 2026, 17:07
    Стало известно о расширенном составе переговоров по Украине в Женеве

    Переговоры по Украине в Женеве пройдут в расширенном составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по ситуации на Украине, которые пройдут в Женеве, станут развитием предыдущих трехсторонних встреч, состоявшихся в Абу-Даби.

    Основное отличие – расширенный формат, который позволит обсудить не только военные, но и другие вопросы урегулирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    «Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования», – приводит агентство слова собеседника.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Советник Владимира Зеленского рассказал о подготовке к переговорам в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:06
    Трамп: Зеленский должен сам двигаться в сторону мира с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги в сторону урегулирования конфликта с российской стороной, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, Зеленский «должен действовать».

    Напомним, очередной раунд переговоров России, США и Украины решили провести в Женеве 17-18 февраля. Россию представит помощник президента Владимир Мединский.

    СМИ сообщали, что, по мнению США, гарантии безопасности Украине связаны с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    13 февраля 2026, 23:10
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    13 февраля 2026, 22:54
    Офис Зеленского подтвердил отсутствие Рубио на встрече в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио среди европейских лидеров не оказалось.

    Офис Владимира Зеленского подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио не присутствовал на переговорах по Украине в Мюнхене, передает ТАСС.

    По информации, опубликованной на официальном сайте офиса Зеленского, во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры.

    Всего в списке значатся 16 участников вместе с Зеленским, имени Рубио среди них нет. В сообщении подчеркивается, что Украина подготовит для партнеров перечень необходимых поставок для поддержки энергетики и военной сферы.

    Зеленский по итогам встречи заявил: «Киев рассчитывает получить новые пакеты военной помощи до 24 февраля». Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Рубио отменил участие из-за большого количества других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию встречали только представители украинского посольства.

    США пытаются завершить конфликт на Украине к лету и, скорее всего, будут оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Киев заявил, что не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС.

    13 февраля 2026, 16:36
    СК возбудил дело против солдата ВСУ за теракт в Курской области

    СК возбудил дело против украинского солдата за терроризм в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнослужащий, задержанный после вооружённого нападения и блокирования района в Курской области, обвиняется в совершении террористического акта 14 февраля 2025 года, сообщили в СК России.

    Уголовное дело возбуждено в отношении солдата 22 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Андрея Гринчишина. Его обвиняют в совершении террористического акта в Курской области, сообщает СК России. Следствие квалифицировало действия Гринчишина по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

    По данным следствия, 14 февраля 2025 года Гринчишин, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с вооруженным подразделением незаконно пересек государственную границу России. После этого он занял наблюдательно-огневую позицию в селе Гуево Суджанского района Курской области, где принимал участие в блокировании и удержании района.

    В ходе боестолкновения Гринчишин был задержан российскими военными и передан следственным органам. Военные следователи сейчас устанавливают личности мирных жителей, пострадавших от его действий, а также фиксируют ущерб гражданской инфраструктуре.

    СК России подчеркивает, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства преступлений, совершенных Гринчишиным, и дана правовая оценка его поступкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше заочно предъявили обвинение в причастности к обстрелам Белгорода и области.

    Ранее Следственный комитет России завершил расследование по делу в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, который приказал сбить Ил-76М с украинскими пленными на борту.

    А в декабре следователи предъявили обвинение командиру ВСУ Бровди за приказ о минировании дорог в Курской области, что привело к гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой.


    13 февраля 2026, 23:17
    Макрон: Ввод европейских войск на Украину вызовет эскалацию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать Украину, однако не рассматривают возможность отправки своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции.

    Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны Евросоюза с самого начала приняли решение помогать Украине, но не втягиваться в эскалацию конфликта с Россией. По его словам, отказ от нанесения ударов по территории России и направления сухопутных войск остается основой политики ЕС, передает РИА «Новости».

    Французский президент подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину означала бы эскалацию конфликта и взятие на себя ответственности за такие последствия. Он отметил, что в Европе отсутствует консенсус по вопросу ввода войск, и он не намерен давать обещания, которые не сможет выполнить. Макрон также предупредил, что такой шаг может привести к потере контроля над ситуацией.

    Он добавил, что европейские страны продолжают придерживаться выбранных рамок, поддерживая Украину, но не участвуя в эскалации с Россией.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    14 февраля 2026, 04:51
    США в 2026 году решили поставить Украине оружие на 15 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году Украина получит вооружения на сумму 15 млрд долларов по программе закупок НАТО, включая перехватчики для уничтожения российских ракет.

    США планируют поставить Украине вооружения на общую сумму 15 млрд долларов в 2026 году в рамках программы закупок через союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

    Рютте уточнил, что речь идет о поставках на сумму около миллиарда евро в месяц, что за год составит примерно 12 млрд евро или 15 млрд долларов. В пакет помощи войдут как летальные, так и нелетальные средства, включая перехватчики, предназначенные для уничтожения российских ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изменил схему предоставления военной помощи Украине.

    Теперь США продают вооружения европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают их и передают Киеву. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не финансируют Украину напрямую, а получают деньги за поставки оружия через механизм альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины заявил, что Вашингтон требует от Киева уступок, а не от России. Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму для покупки вооружений США по специальной западной инициативе ради поддержки Украины. Соединенные Штаты увязали предоставление гарантий безопасности Украине с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии

    Уходящая неделя отметилась значительными политическими потрясениями у одного из ближайших союзников России – Киргизии. За что был отправлен в отставку один из ближайших соратников президента Садыра Жапарова, глава Комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев – и почему с высокой вероятностью эти потрясения еще не закончены? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

