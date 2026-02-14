Tекст: Денис Тельманов

Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что теперь не потребуется вводить НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки и налоги для цифровых платформ до принятия большого законопроекта.

Свириденко сообщила, что законопроекты по этим вопросам объединят в один – Beautiful Tax Bill, который депутаты Рады должны рассмотреть в марте, однако голосов для его принятия может не хватить.

Порог оборота для применения НДС для предпринимателей повысится с 23 тыс. долларов до 93 тыс. долларов, что сократит число плательщиков с 660 тыс. до 257 тыс. малых бизнесов.

Точная дата введения НДС для предпринимателей находится на стадии обсуждения с МВФ. По словам Свириденко, налог может вступить в силу либо в 2028 году, либо с момента возможного вступления Украины в Евросоюз.

В ноябре 2025 года МВФ объявил о достижении предварительного соглашения по новой программе финансирования для Украины на сумму 8,2 млрд долларов. Вскоре после этого агентство Bloomberg сообщило, что Украина готова отменить налоговые льготы для получения внешнего финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева посоветовала украинцам каждое утро издавать рык, чтобы чувствовать себя увереннее.

Киев не выполнил очередной платеж МВФ на сумму около 171,9 млн долларов.

Необходимый объем внешнего финансирования для Киева на ближайшие четыре года может превысить 136 млрд долларов.