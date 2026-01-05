Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.5 комментариев
Средства ПВО России уничтожили 50 дронов за пять часов
Миноброны: Средства ПВО России уничтожили 50 дронов за пять часов
Днем в понедельник системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями, сообщило Минобороны.
В период с 11.00 до 16.00 мск 44 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Четыре дрона уничтожены в небе над Курской областью. Еще два беспилотника сбиты над Липецкой областью.
Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека.
Минувшей ночью над Россией были уничтожены три дрона ВСУ.