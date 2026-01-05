Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ над Рязанской областью и Московским регионом.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 4 января до 7.00 5 января дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом в вечерние часы средствами ВПО были ликвидированы более 40 дронов ВСУ над регионами страны. На подлете к Москве в воскресенье были сбиты 42 дрона.