В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.
На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.
Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.
Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.
По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.
В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.
Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.
Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.