Канадскому министру предложили стать «представителем по восстановлению Украины»

Премьер Канады предложил Фриланд стать «представителем по восстановлению Украины»

Tекст: Валерия Городецкая

«Я попросил Христю служить в качестве нового особого представителя Канады по вопросам восстановления Украины, в дополнение к ее обязанностям в качестве члена парламента», – написал Карни в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Фриланд известна как сторонница жесткой линии по отношению к России. В последние годы она активно поддерживала введение международных санкций против Москвы.

Ранее Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.