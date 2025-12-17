Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Шойгу обсудил с коллегой из Таджикистана нападение в школе в Одинцово
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном.
Как сообщает пресс-служба аппарата СБ России, темой беседы стало чрезвычайное происшествие в одной из школ Одинцовского района Московской области, передает РИА «Новости».
В ходе обсуждения особое внимание уделили действиям правоохранительных органов, срочно приступивших к расследованию преступления. Пресс-служба подчеркнула, что следователи предпринимают все необходимые меры для объективного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.
Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранения получил охранник. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении.
Атаковавший школу в Одинцово несовершеннолетний признал свою вину в нападении. СК намерен ходатайствовать о его аресте.