«Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

Tекст: Андрей Резчиков

В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, на котором подвел итоги уходящего года в рамках СВО и обозначил стратегические приоритеты в укреплении Вооруженных сил. Президент заявил, что армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу, освободив с начала года более 300 населенных пунктов.

По его словам, российские войска уверенно продвигаются вперед, «перемалывая» даже подготовленные на Западе и оснащенные современной техникой части противника, а накопленный опыт прорыва глубоко эшелонированной обороны позволяет наращивать темпы наступления на ключевых направлениях.

Также глава государства отметил быструю перестройку ОПК, который наращивает выпуск востребованной продукции. В войска поступают современные ракетные комплексы, беспилотники и робототехника. Особо отмечена эффективность высокоточных авиационных средств поражения, превышающая 80%.

Кроме того, Путин напомнил об успешных испытаниях уникальных комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Также российский лидер заявил о предстоящей постановке на дежурство гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Эти системы, по его словам, обеспечат стратегический паритет России на десятилетия вперед.

Путин особо отметил, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета «остаются наши Вооруженные силы». За время проведения СВО, подчеркнул Путин, «Россия вернула себе статус полного суверенитета» и «стала во всех смыслах этого слова суверенной страной». «Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России», – сказал глава государства.

Отдельно президент высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине: «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться».

Армия будущего

Что касается приоритетов на будущее, то Путин поставил Минобороны семь ключевых задач. В рамках новой Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы продолжится качественная модернизация армии с акцентом на системы ПВО и ПРО, средства РЭБ и беспилотные комплексы во всех средах. Стратегические ядерные силы, играющие ключевую роль в сдерживании, также остаются безусловным приоритетом.

Параллельно будет форсировано внедрение робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта в системы управления и автономные боевые комплексы. Для повышения эффективности войск и разведки продолжится оснащение орбитальной группировки аппаратами нового поколения, что обеспечит защищенную связь, точную навигацию и разведданные.

Четкая реализация Стратегии развития ВМФ до 2050 года должна привести к обновлению флота, а укрепление военно-технического сотрудничества с союзниками – к повышению уровня региональной и коллективной безопасности. Отдельным приоритетом остается расширение соцгарантий для военнослужащих, участников СВО и их семей, включая вопросы медпомощи, реабилитации и обеспечения жильем: «Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку».

«Европейские подсвинки»

Также президент дал несколько внешнеполитических оценок происходящему в отношениях с Европой и США. Он напомнил, что некоторые европейские деятели забыли о своей ответственности, ориентируясь на личные интересы, а потому осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», – сказал Путин, параллельно приветствовав прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа и обозначив важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США.

При этом договориться о чем-либо с нынешними европейскими элитами практически невозможно: по его словам, «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации Джо Байдена в надежде «поживиться на развале России». Но сейчас, отметил Путин, есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине.

По словам президента, ВСУ проходят через горнило военных действий, но украинская государственность разваливается, а армия деградирует, что «видно по "золотым унитазам"» и все большему количеству дезертиров – «только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше ста тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом».

Доклад министра

В свою очередь, министр обороны Андрей Белоусов в ходе коллегии представил системный доклад об итогах 2025 года и задачах на 2026 год. Так, ВС России освободили на треть больше территорий, нежели в прошлом году. Группировка «Север» создает «зону безопасности» в приграничных областях, «Запад» занял Купянск и Красный Лиман, «Юг» ведет бои за Константиновку, а «Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях.

Боевой потенциал ВСУ снижен на треть, а эффективность ПВО при отражении атак составляет 97%. Объем поставок вооружений в войска вырос на треть, а в боях апробировано более тысячи новых образцов, включая модернизированные БПЛА «Герань-2» и робототехнические комплексы. Все это должно позволить не только сохранить, но и нарастить темпы наступления ВС РФ.

Другими стратегическими приоритетами на следующий год станут завершение формирования войск беспилотных систем, массовое внедрение технологий искусственного интеллекта, оснащение новой техникой и запуск программы повышения престижа военного образования. Также продолжится активное развитие социальной сферы: расширение системы реабилитации, внедрение электронных жетонов для поиска пропавших без вести и продолжение работы по проактивному предоставлению льгот военнослужащим и их семьям.

Как отмечают эксперты, президент сделал четкий акцент на переходе российской армии от обороны к развитию стратегической инициативы в зоне СВО и наращиванию темпов наступления. На это указывают слова Путина о перемалывании резервов противника, успешном прорыве эшелонированной обороны, освобождении более 300 населенных пунктов и перестройке ОПК.

«Осенняя кампания показала, что стратегическая инициатива удерживалась нами практически по всей линии боевого соприкосновения. В неделю освобождалось на разных участках по 10-15 населенных пунктов, причем все чаще города. Очевидно, что недалек тот день, когда это будут Димитров (Мирноград), Гуляйполе, Константиновка и другие. Российская армия умеет воевать, она применяет новую тактику, совершенствует оперативное искусство. Практически каждый день мы видим продвижения в создании буферной зоны безопасности», – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Не менее важно, что в условиях СВО выполняются программы по финансированию новых и прорывных систем вооружений, гарантирующие стратегический паритет. Прежде всего это «Буревестник», «Посейдон» и «Орешник». «Если эскалация пройдет дальше, то у России есть огромная подушка безопасности – наш ядерный комплекс. По факту мы сегодня имеем самое современное ядерное оружие в мире», – подчеркнул Дандыкин.

Кроме того, активно развиваются другие виды и рода войск, в том числе авиация и флот, который получает надводные и подводные корабли. В ходе коллегии говорилось о стратегических приоритетах в развитии армии на следующее десятилетие. «Конечно, происходит развитие семимильными шагами нового рода войск – беспилотных систем. Все названное президентом в комплексе говорит о том, что армия выполняет свои задачи по безопасности государства», – считает спикер.

Принципиально значимы и слова Путина о социальных гарантиях участникам СВО и их семьям.

По мнению эксперта, за последние четыре года в российском обществе изменились ориентиры, «произошло морально-нравственное очищение, особенно на фоне событий в Европе», и снова актуален «вопрос о нашем месте в истории и того, куда мы идем».

В ходе выступления, посвященного внешней политике, президентом был обозначен четкий контраст в оценках перспектив диалога с США и с европейскими странами. Основа этого контраста, как пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», заключается в том, что «Россия ведет с США взаимоуважительный и относительно равноправный диалог».

«У Европы совсем другая установка. Уже четвертый год европейцы не поддерживают с Россией никаких отношений и не планируют. И в этом вся разница. А в ходе диалога с США обсуждаемые вопросы кажутся нам относительно привлекательными или в целом решаемыми в перспективе», – добавил эксперт.

Политолог также отметил, что, по мнению президента, с нынешним поколением европейской элиты договориться не получится и придется ждать следующего. Таким образом, усиление России, которое выражается в том числе в квадратных километрах освобожденных территорий, является, по его словам, единственно возможным ответом на милитаристскую риторику ЕС.

«При этом Путин дает понять, что считает весьма вероятной смену политической элиты в Европе, а после этого – и возобновление конструктивных отношений с сильной и суверенной Россией», – заключил Ткаченко.