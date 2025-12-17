  • Новость часаВ Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    На Украине избрали нового главу партии Зеленского «Слуга народа»
    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    2 комментария
    17 декабря 2025, 20:15 • Общество

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации.

    В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, на котором подвел итоги уходящего года в рамках СВО и обозначил стратегические приоритеты в укреплении Вооруженных сил. Президент заявил, что армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу, освободив с начала года более 300 населенных пунктов.

    По его словам, российские войска уверенно продвигаются вперед, «перемалывая» даже подготовленные на Западе и оснащенные современной техникой части противника, а накопленный опыт прорыва глубоко эшелонированной обороны позволяет наращивать темпы наступления на ключевых направлениях.

    Также глава государства отметил быструю перестройку ОПК, который наращивает выпуск востребованной продукции. В войска поступают современные ракетные комплексы, беспилотники и робототехника. Особо отмечена эффективность высокоточных авиационных средств поражения, превышающая 80%.

    Кроме того, Путин напомнил об успешных испытаниях уникальных комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Также российский лидер заявил о предстоящей постановке на дежурство гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Эти системы, по его словам, обеспечат стратегический паритет России на десятилетия вперед.

    Путин особо отметил, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета «остаются наши Вооруженные силы». За время проведения СВО, подчеркнул Путин, «Россия вернула себе статус полного суверенитета» и «стала во всех смыслах этого слова суверенной страной». «Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России», – сказал глава государства.

    Отдельно президент высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине: «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться».

    Армия будущего

    Что касается приоритетов на будущее, то Путин поставил Минобороны семь ключевых задач. В рамках новой Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы продолжится качественная модернизация армии с акцентом на системы ПВО и ПРО, средства РЭБ и беспилотные комплексы во всех средах. Стратегические ядерные силы, играющие ключевую роль в сдерживании, также остаются безусловным приоритетом.

    Параллельно будет форсировано внедрение робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта в системы управления и автономные боевые комплексы. Для повышения эффективности войск и разведки продолжится оснащение орбитальной группировки аппаратами нового поколения, что обеспечит защищенную связь, точную навигацию и разведданные.

    Четкая реализация Стратегии развития ВМФ до 2050 года должна привести к обновлению флота, а укрепление военно-технического сотрудничества с союзниками – к повышению уровня региональной и коллективной безопасности. Отдельным приоритетом остается расширение соцгарантий для военнослужащих, участников СВО и их семей, включая вопросы медпомощи, реабилитации и обеспечения жильем: «Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку».

    «Европейские подсвинки»

    Также президент дал несколько внешнеполитических оценок происходящему в отношениях с Европой и США. Он напомнил, что некоторые европейские деятели забыли о своей ответственности, ориентируясь на личные интересы, а потому осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией.

    «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», – сказал Путин, параллельно приветствовав прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа и обозначив важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США.

    При этом договориться о чем-либо с нынешними европейскими элитами практически невозможно: по его словам, «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации Джо Байдена в надежде «поживиться на развале России». Но сейчас, отметил Путин, есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине.

    По словам президента, ВСУ проходят через горнило военных действий, но украинская государственность разваливается, а армия деградирует, что «видно по "золотым унитазам"» и все большему количеству дезертиров – «только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше ста тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом».

    Доклад министра

    В свою очередь, министр обороны Андрей Белоусов в ходе коллегии представил системный доклад об итогах 2025 года и задачах на 2026 год. Так, ВС России освободили на треть больше территорий, нежели в прошлом году. Группировка «Север» создает «зону безопасности» в приграничных областях, «Запад» занял Купянск и Красный Лиман, «Юг» ведет бои за Константиновку, а «Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях.

    Боевой потенциал ВСУ снижен на треть, а эффективность ПВО при отражении атак составляет 97%. Объем поставок вооружений в войска вырос на треть, а в боях апробировано более тысячи новых образцов, включая модернизированные БПЛА «Герань-2» и робототехнические комплексы. Все это должно позволить не только сохранить, но и нарастить темпы наступления ВС РФ.

    Другими стратегическими приоритетами на следующий год станут завершение формирования войск беспилотных систем, массовое внедрение технологий искусственного интеллекта, оснащение новой техникой и запуск программы повышения престижа военного образования. Также продолжится активное развитие социальной сферы: расширение системы реабилитации, внедрение электронных жетонов для поиска пропавших без вести и продолжение работы по проактивному предоставлению льгот военнослужащим и их семьям.

    Как отмечают эксперты, президент сделал четкий акцент на переходе российской армии от обороны к развитию стратегической инициативы в зоне СВО и наращиванию темпов наступления. На это указывают слова Путина о перемалывании резервов противника, успешном прорыве эшелонированной обороны, освобождении более 300 населенных пунктов и перестройке ОПК.

    «Осенняя кампания показала, что стратегическая инициатива удерживалась нами практически по всей линии боевого соприкосновения. В неделю освобождалось на разных участках по 10-15 населенных пунктов, причем все чаще города. Очевидно, что недалек тот день, когда это будут Димитров (Мирноград), Гуляйполе, Константиновка и другие. Российская армия умеет воевать, она применяет новую тактику, совершенствует оперативное искусство. Практически каждый день мы видим продвижения в создании буферной зоны безопасности», – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    Не менее важно, что в условиях СВО выполняются программы по финансированию новых и прорывных систем вооружений, гарантирующие стратегический паритет. Прежде всего это «Буревестник», «Посейдон» и «Орешник». «Если эскалация пройдет дальше, то у России есть огромная подушка безопасности – наш ядерный комплекс. По факту мы сегодня имеем самое современное ядерное оружие в мире», – подчеркнул Дандыкин.

    Кроме того, активно развиваются другие виды и рода войск, в том числе авиация и флот, который получает надводные и подводные корабли. В ходе коллегии говорилось о стратегических приоритетах в развитии армии на следующее десятилетие. «Конечно, происходит развитие семимильными шагами нового рода войск – беспилотных систем. Все названное президентом в комплексе говорит о том, что армия выполняет свои задачи по безопасности государства», – считает спикер.

    Принципиально значимы и слова Путина о социальных гарантиях участникам СВО и их семьям.

    По мнению эксперта, за последние четыре года в российском обществе изменились ориентиры, «произошло морально-нравственное очищение, особенно на фоне событий в Европе», и снова актуален «вопрос о нашем месте в истории и того, куда мы идем».

    В ходе выступления, посвященного внешней политике, президентом был обозначен четкий контраст в оценках перспектив диалога с США и с европейскими странами. Основа этого контраста, как пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», заключается в том, что «Россия ведет с США взаимоуважительный и относительно равноправный диалог».

    «У Европы совсем другая установка. Уже четвертый год европейцы не поддерживают с Россией никаких отношений и не планируют. И в этом вся разница. А в ходе диалога с США обсуждаемые вопросы кажутся нам относительно привлекательными или в целом решаемыми в перспективе», – добавил эксперт.

    Политолог также отметил, что, по мнению президента, с нынешним поколением европейской элиты договориться не получится и придется ждать следующего. Таким образом, усиление России, которое выражается в том числе в квадратных километрах освобожденных территорий, является, по его словам, единственно возможным ответом на милитаристскую риторику ЕС.

    «При этом Путин дает понять, что считает весьма вероятной смену политической элиты в Европе, а после этого – и возобновление конструктивных отношений с сильной и суверенной Россией», – заключил Ткаченко.

    Главное
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ
    На выпускавшем автомобили Mercedes заводе в Финляндии решили делать броневики Sisu
    Госдума приняла закон о введении электронных зачеток и билетов
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации