  • Новость часаКремль подчеркнул важность конфиденциальности переговоров с США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бельгия официально отказалась воровать у России
    Рубио озвучил ключевой предмет разногласий по Украине
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    Глава СПЧ назвал создание «Русской общины» принижением народа
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 13:24 • В мире

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины
    @ Turkish/Directorate General for Maritime/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться?

    Владимир Путин квалифицировал атаки Украины на танкеры в Черном море как акты пиратства. Президент заявил, что российские Вооруженные силы расширят номенклатуру ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, а если нападения будут продолжены, Москва рассмотрит возможность мер против судов из стран, которые помогают Украине. «Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море», – отметил Владимир Путин. Более того, глава государства пригрозил и вовсе отрезать Украину от моря.

    Данные шаги не будет никаких оснований рассматривать даже как акты возмездия. Это будет не что иное, как самозащита и борьба с терроризмом, поскольку украинские власти превратили оставшиеся у них морские порты не только в перевалочные базы оружия и боеприпасов, но и в самую настоящую инфраструктуру террора.

    Напомним, что на некоторых балкерах, двигавшихся по «зерновому коридору», перевозили оружие как на Украину, так и с Украины – на Ближний Восток и в Африку, для вооружения террористических группировок. Мало того, на ряде гражданских судов были установлены пусковые установки для запуска ракет по Крыму, также с них осуществлялся пуск БЭКов.

    С высокой долей вероятности и сейчас для пуска беспилотника, нанесшего удар по российскому танкеру Midvolga 2, следующему из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, а также БЭКов, атаковавших танкеры Virat и Karios под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, были использованы торговые суда.

    Ответственность за атаки на Virat и Karios взяли на себя СБУ и ВМСУ, что является беспрецедентным. Эти танкеры приписывают к так называемому теневому флоту России, на суда которого предпринято в последнее время уже семь нападений. Но все они остались анонимными, никто на себя ответственности за эти преступления не брал. Теперь же стало доподлинно известно, кто конкретно в ВМС Украины стоит за последними атаками.

    Сообщалось, что для их осуществления были использованы многоцелевые БЭКи Sea Baby. Напомним, что с помощью этих морских дронов в 2023 году была предпринята атака на Крымский мост. Этот БЭК разработан по заказу СБУ, имеет крейсерскую скорость 41 км/ч, в момент атаки может разогнаться до 90 км/ч, способен нести до 850 кг взрывчатки. Он предназначен прежде всего для атаки на стационарные объекты, такие как мосты, пирсы, загрузочные терминалы, так что в угоду его грузоподъемности пожертвовали его маневренностью и быстроходностью. Хотя его запас хода определен в 1000 км, при атаке на подвижные цели эта дистанция должна быть значительно (в несколько раз) сокращена в силу навигационных особенностей дрона и во избежание его преждевременного обнаружения.

    Учитывая, что танкеры были атакованы в прибрежных водах (в исключительной экономической зоне Турции), их запуск происходил в открытом море с какого-то торгового судна.

    Существует версия, что первоначально Virat не был атакован БЭКом, а на его борту было приведено в действие взрывное устройство. В пользу этого говорит сам характер повреждения – пробоина высоко над ватерлинией, и концы разорванного металла выгнуты наружу, а не вогнуты вовнутрь, как это было бы, если бы взрыв произошел снаружи корпуса. На следующий день террористы постарались добить танкер, атаковав его морским дроном. Если это так, то это значит, что взрывное устройство было заложено заранее, причем с таким расчетом, что когда танкер будет загружен, пробоина образуется ниже ватерлинии, и он с большой вероятностью затонет.

    К счастью, взрыв произошел тогда, когда его танки были пусты, а танкер шел под загрузку. Террористы не могли этого не знать, но тем не менее произвели взрыв. Похоже, они торопились.

    Если учитывать политический контекст происходящего, можно предположить, что атака на танкеры должна была спровоцировать резкую эскалацию, которую Киев и его европейские сторонники могли бы использовать для срыва прошедших в ночь на 3 декабря в Москве переговоров. Поскольку мирная инициатива Трампа стала неожиданностью для Киева, пришлось торопиться – ждать, когда суда загрузятся и пойдут обратно, было нельзя. Атака именно в турецкой ИЭЗ должна была обеспечить максимальный информационный эффект. Поскольку нужной Киеву реакции не последовало, был нанесен удар по Midvolga 2, шедшему уже под российским флагом – то есть Москве были созданы все юридические основания для предельно жесткого ответа.

    Вероятно, в этот момент у СБУ не было подготовленного для теракта БЭКа, поэтому применили БПЛА. По всей вероятности, это был FP-1. Вес его боевой части 60 кг, и нанести критические повреждения, способные лишить судно плавучести, он не мог. Поэтому дрон был снаряжен боевой частью с готовыми поражающими элементами (что видно по повреждению обшивки) и направлен на ходовую рубку. Террористы надеялись, что такие действия приведут к жертвам среди экипажа. К счастью, капитан танкера и второй механик, находившиеся в рубке в момент атаки, получили лишь легкие осколочные ранения.

    Почти синхронно с нападениями на Virat и Karios, в ночь на 28 ноября, имела место атака на турецкий танкер Mersin, шедший под флагом Панамы и перевозивший российскую нефть. Под бортом судна, находившегося в акватории сенегальского порта Дакар, прозвучали четыре взрыва. Через пробоины вода затопила машинное отделение судна. Разумеется, атаковавшие в трех милях от берега Сенегала танкер турецкой компании морские дроны также могли быть запущены только с борта другого судна.

    В этом смысле показательно прозвучал призыв Эстонии к Украине не бить по российским судам в Балтийском море, чтобы не спровоцировать эскалацию в этом регионе. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что это «было бы неразумно» и может привести к эскалации в регионе, напомнив, что «более 60% российского экспорта газа и нефти проходит через Финский залив». То есть

    даже представитель руководства лимитрофов, традиционно отличающегося фанатичной русофобией, осознал опасность, которую несут действия киевского режима.

    Вполне ожидаемо, что наибольшую озабоченность атаками в Черном море высказал президент Турции. Атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не имеют никакого оправдания, заявил Тайип Эрдоган. Турецкий лидер – опытный политик, взвешивающий каждое слово. Поэтому его речь, когда надо, дополняют другие турецкие представители – авторитетные, но не имеющие официального статуса. Так, турецкий адмирал в отставке Джем Гюрдениз заявил, что атаки на иностранные суда на континентальном шельфе Турции – это прямые посягательства на права страны, а подрыв танкера Mersin в Сенегале – ничем не спровоцированная диверсия.

    Адмирал считает, что атаки в турецкой исключительной экономической зоне и в территориальных водах Сенегала – это часть скоординированной кампании давления на Анкару. Он предупредил, что «Турция не может оставаться в стороне: международное право и национальное достоинство требуют жесткой реакции», а если Анкара промолчит, предупреждает Гюрдениз, Зеленский превратит Черное море в театр боевых действий, уничтожив судоходство в его акватории. «Эти действия должны быть вынесены на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Ни одно государство не имеет права применять односторонние санкции в море», – призвал адмирал.

    Пока же Совбез не созван, но представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с точки зрения международного права нападения на гражданские суда и инфраструктуру недопустимы. Отметим, что правила ведения войны, предписанные Женевской конвенцией, запрещают военную атаку против торговых и коммерческих судов. При этом не проводится различие того, что эти суда перевозят. Если торговое судно не обозначено военным, то его можно арестовать. Если это вражеское судно, препроводить в свой порт до окончания военных действий. При этом пассажиры и экипаж должны быть освобождены немедленно.

    Целенаправленные атаки на торговые суда, да еще и признание в этих терактах создает предельно опасный прецедент. Морское право является той частью мировой нормативной базы, которая еще хоть как-то функционирует, и его обрушение грозит тяжелыми последствиями для морских держав.

    Собственно, это уже происходит. Удар по танкерам еще можно подать как давление на российский транзит углеводородов. Однако в эту схему никак не укладывается совершенный в ночь на 29 ноября удар БЭК по нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Это прямой удар не по России, а по интересам западных нефтяных корпораций, которые контролируют все три богатейших месторождения Казахстана. Терминал как минимум два месяца сможет теперь работать только в половину своей мощности, и убытки западных компаний, по подсчетам экспертов, составят не менее 800 млн долларов. То есть удар СБУ и ВМСУ пришелся по интересам Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni, причем больше всех пострадала американская компания Chevron, чьи убытки могут превысить 300 млн долларов.

    Еще тяжелее ситуация для Казахстана, для которого экспорт нефти является важнейшей статьей дохода. Казахстанский политолог Марат Шибутов указал, что сложность в том, что часть месторождений, подключенных к КТК, не способна технически снижать добычу: они фонтанного типа, с высоким давлением – и нефть поступает самотеком.

    «Хранилищ у нас нет, и единственный выход будет, если КТК остановится, – получается, ограничить добычу там, где именно качают, а на фонтанах, наверное, придется сбрасывать на факел, если КТК остановится полностью. Ну тогда это будут десятки тысяч тонн нефти в день, это деньги горят просто, и все, то есть это сотни тысяч в час, миллионы в день», – заявил эксперт. При этом украинский МИД в ответ на протест Астаны лицемерно заявил, что «никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон». А это, между прочим, третий удар по КТК.

    Указанные террористические атаки вполне могли быть санкционированы Британией, которая курирует в украинском кейсе диверсионное направление (и является реальным создателем «украинских» безэкипажных катеров). И можно предположить, что целью этих атак, опять же, является эскалация и срыв мирных переговоров. Что ж – переговоры в любом случае уже состоялись, а киевский режим и его союзники добились лишь того, что приблизили возможность полной морской блокады Украины.

    Главное
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Толстой разъяснил Европе красную линию России на переговорах по Украине
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Израиль продал Германии систему ПРО Arrow
    Россиян призвали «не устраивать охоту» на Долину
    Семьи-переселенцы потребовали отмены экзамена для русскоязычных детей
    Россиянка победила на конкурсе красоты для замужних женщин в Индии

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации